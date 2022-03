En medio de la salida de refugiados ucranianos, una abuela con sus nietos trataba de huir de la destructiva invasión rusa. En sus brazos un bebé de pocos meses y a su lado una niña de 7 u 8 años de edad que, con la mirada triste y una muñeca en su mano, decía a los periodistas: "No es momento para juegos". Tanta madurez y tanto dolor, en alguien tan pequeño, sólo es posible cuando el desapego a la vida y la falta de respeto a la humanidad ha llegado a su clímax. ¿Hemos abandonado a su suerte a un país para que se enfrente, con nuestras armas, al mayor asesino del siglo XXI?

Ante tanta ignominia irrumpe de sopetón la claudicación de España ante Marruecos en la independencia del Sáhara. Si rebobinamos los acontecimientos, la sucesión de errores es semejante a una farsa teatral: Se acoge al presidente del frente polisario en Madrid "por razones humanitarias" con nocturnidad y documentación falsa; Marruecos se entera, se enfada y retira su embajadora; Marruecos azuza el tema saharaui con Argelia y acaban rompiendo relaciones diplomáticas; Argelia corta el gaseoducto que pasa por Marruecos y deja de llegar gas a España; España manda una pueril carta a Marruecos y apoya sus reivindicaciones históricas sobre el Sáhara; Marruecos devuelve su embajadora mofándose del nivel epistolar; como colofón se marcha el embajador argelino de España bajo amenazas de subida de precios del gas. ¿Después del perder la confianza del pueblo saharaui, que no olvidemos que fue español, romper con Argelia e incrementar el precio de los suministros, que otro éxito diplomático nos queda por sufrir?

Ahora pretenden vender el posible cambio de cotizaciones de la energía, que ya veremos si lo permiten y si llega a tiempo, para ocultar el desastre cometido con el Sáhara. Los europeos hemos abandonado a su suerte a los ucranianos y el gobierno español ha abandonado a los saharauis. Hay pueblos que nunca supieron tener aliados serios pero, como suele ocurrir en el campo de las relaciones internacionales, las traiciones se pagan. Lo que no se puede seguir aguantando es un gobierno donde la mitad de sus componentes se manifiesta permanentemente contra las decisiones de la otra mitad, pero nadie dimite del cargo. Esto no es más que otro acto de esa farsa, donde el sueldo y el poder están por encima de la dignidad de la clase política. Y lo peor es que con estos mimbres no podemos hacer otro cesto.