Hasta el moño

Alguien se imagina que un partido entre el Barcelona y el Madrid fuese arbitrado por Guardiola o, a sensu contrario, por Butragueño? ¿Qué credibilidad tendría, para los aficionados de uno u otro bando, de imparcialidad el elegido?

Sánchez, que hasta ahora se ha distinguido por demostrar que nunca cumple lo que dice o promete y miente más que habla, presiona de todas las maneras posibles a Casado para llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero, después de haber puesto la Fiscalía en manos de una exministra de su propio gobierno ¿qué garantías puede dar de que la Justicia no quede controlada por él? Esto es, si Casado accede, los jueces quedarán también bajo el paraguas de poder del Ejecutivo, con lo que desaparecerá la división de poderes fundamental en un Estado de Derecho. La prueba de partidismo está siendo patente en casos como que la Fiscal General arremeta contra la corrupción del PP a la vez que se opone a que se investiguen los casos que afectan a sus socios de gobierno.

Sánchez acusa a Casado de intolerante, de actuar irresponsablemente contra los intereses patrios porque no cede en sus pretensiones y no quiere enterarse de que, según él mismo dictaminó doctrinariamente, "No es No". Y ahí, siguiendo las propias enseñanzas de Sánchez, es donde tiene que mantenerse Casado, porque a sabiendas de que el Presidente abusará de su mayoría en el CGPJ, el interés de España es no concentrar todos los poderes en el Ejecutivo.

Otro que nos deslumbra cada dos por tres con sus genialidades políticas, aparte de las estéticas, es el enmoñado vicepresidente que, con su reciente look, me ha traído a la mente a la Herme de las Hermanas Gilda del genial dibujante Vázquez con las que me divertía en las páginas de Pulgarcito. Su anuncio de que Podemos persigue acabar con la monarquía ni es novedad, ni con lo que está cayendo, les importa un huevo a los españoles, ni le va a ser fácil, yo diría que imposible, llevarlo a cabo. Creo que he dicho en alguna que otra ocasión, ya son considerables los amigos republicanos que conozco que apoyarían el régimen monárquico que tenemos con tal de que no pueda llegar a ser presidente de una supuesta república española un tipejo que se parezca a la citada hermana Gilda.

Pero lo mejor de sus genialidades es identificar la forma de organización del Estado con la economía. Este tío es un lerdo. Iguala república con modernización, mayor eficacia y competitividad económica. Ignora que los países europeos con mayor renta per cápita y bienestar económico son mayoritariamente monárquicos: Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, etc., y que la mayoría de los países más pobres del mundo son repúblicas, especialmente las comunistas, que son precisamente las que nos pone de ejemplo. Por cierto, España con su monarquía, figura en el número 14 de los países más ricos del mundo por Producto Interior Bruto y, por cierto, su modelo, Venezuela, es la 128 y la cuarta más pobre de América latina. Quédese señor del moño con su república bolivariana y déjenos en paz a los españoles con nuestra monarquía constitucional que nos tiene Vd. ya hasta el moño.