La muerte y la vida

En mi reciente viaje a la ciudad del Turia me interesé por un museo que vi anunciado y no conocía. Me llamó la atención por el nombre: Museo del silencio. ¿Qué se puede mostrar al visitante sobre el silencio? No se me ocurría otra cosa que la imagen de los tres monos de Confucio. Uno que se tapa con las manos los ojos, otro las orejas y, el tercero, la boca. Es como se representa la enseñanza confuciana de: "lo que tus ojos no vean ni tus oídos escuchen, tu boca no lo diga". Pero no. Nada tenía que ver con eso. Pero sí con el silencio. El silencio de los muertos, porque dicho museo es el Cementerio de Valencia.

No está nada mal comenzar unas vacaciones disfrutando de la paz que proporciona el silencio. La paz de los muertos, que tampoco hay que tomársela como algo negro y tenebroso, al fin y al cabo la muerte viene indisolublemente unida a la vida y hay que tomarla como algo natural, inevitable y hasta con humor. En este mismo Museo del silencio se puede ver un epitafio como este: "Roman / Aquí yaces / y haces bien / tú descansas / yo también". ¿Quién lo escribiría?

Eso me trajo a la memoria las reacciones de muchos personajes ante la muerte. Por ejemplo, las frases de despedida que han utilizado algunas celebridades. Es común que aquellas personas que han sido relevantes intelectualmente, a la hora de ver que la muerte se les viene encima quieran dejar una frase que sea recordada para la eternidad. Algunos lo consiguen y otros se quedan en salidas no exentas de gracia. Es conocida la frase de despedida pronunciada por Nerón: "¡Qué gran artista muere conmigo!" o la que pronunció Vespasiano: "¡Pobre de mí, creo que me estoy convirtiendo en dios!", ironizando sobre la costumbre de convertir en dioses a los emperadores muertos.

Acercándonos más a tiempos modernos, se sabe que George Washinton no acertó más que a decir: "Me voy contento", debe haber sido uno de los pocos a los que la muerte no le acojonaba aunque, a tenor de algunos epitafios, ha habido alguno que otro que también se la tomó con regodeo; por ejemplo, en un pueblo de Albacete, Riópar Viejo, se puede leer éste: "Cuando yo nací, todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera, que cuando morí, todos lloraron y yo reí. - La marihuana es lo que tiene".

Lo de buscar frases sonadas se suele dar más en los escritores, habida cuenta que son los más familiarizados con el lenguaje. Pero bien es cierto que no todos atinan en esos momentos tan dramáticos. No creo que la mente esté excesivamente lúcida antes de expirar como para largar una sentencia inmortal. Don Pio Baroja, preguntó por una familiar que le cuidaba. Le dijeron que había tenido que ir al dentista. Respondió ya casi sin aliento: "Pues va aviada" y murió. Valle Inclán, siempre impaciente, dijo: "Me muero, pero hay que ver lo que dura". Paul Valéry sentenció: "La vida, qué bobada" y Gabrielle D´Annunzio se despidió diciendo: "Me aburro".

Pero ninguno como aquel escritor y poeta que viéndose en el trance de que podía morir intentaba buscar una frase digna de su excelencia literaria y tras un buen rato, esforzándose ante quienes estaban a su lado acompañándole, tan solo acertó a decir: "Si he de morir, pues ¡hasta luego, Lucas!"