Un mundo mejor

Por muy mal que haya ido el año, bien no ha ido, nada tiene que ver con el distópico 2019 imaginado por Ridley Scott en Blade Runner. No todo va tan mal como parece. Al menos eso piensa el editor de Politikon, Kiko Llaneras, que nos ofrece en su blog 46 datos sobre asuntos de primer orden que demuestran que el mundo va mejor de lo que creemos. Por aquello de que las buenas noticias no son noticias, la información que recibimos bascula entre lo malo y lo catastrófico. Quizás por eso Llaneras sólo nos dé a conocer los buenos datos que, al carecer de interés mediático, tendemos a ignorar aunque estén ante nuestros ojos y formen parte de la realidad fáctica. Algo que también se esforzó en mostrarnos Steven Pinker, en un exhaustivo trabajo al respecto, que tituló "En defensa de la Ilustración" ya que en ese ideal, según todos los antecedentes, reside la solución de los extraordinarios problemas a los que nos enfrentamos.

Lo malo es que en los últimos años parece que hayamos tomado justo el camino opuesto: populismos, nacionalismos, exaltación de las identidades, capitalismo salvaje, etc. Por eso, si bien la bioingienería no ha llegado a fabricar humanos artificiales como los replicantes del 2019 de la película de Scott, es evidente que han ocurrido cosas no menos inquietantes. Un ejemplo: el desarrollo de las tecnologías de la comunicación nos ha traído las redes sociales, convertidas en pesadilla política con su secuela de fakes replicadas hasta el infinito en granjas de bots. Esos nuevos Jocker, Trump y Johnson, no serían los funestos líderes de occidente sin la potencia viral de Facebook, twitter, etc. para replicar informaciones tendenciosas, mentiras o engaños, difundidos por esas compañías tecnológicas creadas en el nuevo milenio y convertidas en las mayores corporaciones del planeta. Algo tan siniestro no se le habría en los ochenta ni a los imaginativos creadores de Blade Runner.

Pero como nos recuerda Llaneras el mundo mejora. Hasta parece que en los primeros días del año tendremos gobierno. El único posible, por cierto. Aunque para algunos sea una especie de Blade Runner. Hasta el punto de que, en un regreso al pasado, un general en la reserva está haciendo proclamas golpistas y Vox, su partido, -el que apoya a PP y C´s en gobiernos de CCAA y ayuntamientos- las ha hecho suya. Una Operación Galxia 2.0. Así las cosas, aun a riesgo de parecer sarcástico, les deseo un buen 2020.