El próximo domingo tendremos el derecho y el deber de pasar por las urnas a depositar nuestro voto para elegir al partido que queremos que nos gobierne, aunque en las municipales, tanto o más que al partido, lo que se vota es al primero de la lista, al candidato a alcalde. Hoy, por ayer lunes, es el último día que se pueden publicar las encuestas y cada periódico da vencedora a los de su trinchera, pero ganará quién se lleve consigo a los que dudan con qué trinchera alinearse. Pero mucho tenemos que decir con nuestros votos los viejos, aunque a más de uno le sea indiferente que gane Feijóo o Sánchez porque ya les ha ganado Alzeimer. Pero el resto, que como decía el maestro Alcántara, “tenemos todos -tambores y viejos- muchos parches”, “hemos visto desfilar tantos embusteros portadores de banderas” y nos han engañado tantas veces, que será difícil que entremos al trapo de nuevo.

Como la papeleta, en Málaga, solo sirve para elegir alcalde, toda la impúdica utilización que está haciendo Sánchez del dinero público solo sirve para endeudarnos más y no recibir nada porque el presidente promete euros a gogó pero en lo municipal solo dice apoyar al PSOE. Y hay que preguntarse, ¿si cumple sus promesas igual que las cumplió en las elecciones generales pasadas, a quién le reclamamos? Al maestro armero, caballero. En cuanto tenga el voto hará lo que más le convenga. Y ¿qué es lo que más le conviene? Seguir en la trinchera con Podemos-IU, Bildu, ERC y etc. sacando leyes “progresistas” que defienden los “derechos” de delincuentes, malversadores, seguidores de ETA, violadores, okupas, etc., etc.

Pero lo que, como viejo más me preocupa es la deriva que observo, en esa trinchera de extrema izquierda, hacia un régimen autoritario que me atemoriza. Que la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, Indra, empresa contratada para gestionar el voto por correo, y otros entes del Estado, estén bajo la directriz y a capricho del presidente del Gobierno es como para echarse a temblar. La Fiscalía se ha convertido en el brazo armado (con el Código Penal) del Gobierno. Y el Código Penal lo maneja el Gobierno, al tener mayoría en la Cámara Legislativa, cambiando los delitos para favorecer a sus socios a cambio de votos. La ministra de Economía quiere controlar a las empresas y sus beneficios, los de Podemos quieren crear un APP que fiscalice los domicilios particulares, ambos pretenden limitar y controlar la propiedad privada, los okupas nos la quitan y son protegidos, la Administración, todas ellas desprecian al ciudadano y para qué seguir. Cuatro años más con Sánchez y acabaremos en España peor que los venezolanos en Venezuela o los cubanos en Cuba.

Pero, como estamos en unas elecciones municipales, dejemos para noviembre las promesas de Sánchez y su reparto del dinero de todos (¿Qué le va a quedar para despilfarrar de aquí a las generales?). Puestos en la balanza decisoria los méritos de los alcaldables, Paco de la Torre en un platillo y todos los demás en otro, éstos no logran que el fiel se mueva un ápice a favor de ellos. Promesas y más promesas que no pueden cumplir. Por lo menos el actual alcalde ha puesto a Málaga en el mapamundi, por más que aún le queden muchos flecos que recortar. Lo tengo claro.