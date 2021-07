Las negaciones de Pedro

Mal, muy mal inicia su mandato la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, montándole un chiringuito a su amigo Toni Cantó. ¡La "Oficina del Español" en Madrid! ¡Si al menos le hubiese puesto la sede en Barcelona a modo de embajada, todavía! Pero lo mejor del caso es que la crítica le venga de la portavoz de Unidas Podemos de Madrid, Carolina Alonso, cuando a su compañera Irene Montero le pusieron un chiringuito con cartera ministerial por acostarse con su anterior jefe Pablo Iglesias. Mejor que ningún partido hable de poner chiringuitos que España está atestada de ellos sin que a ningún político se le caiga la cara de vergüenza. Que le pregunten a Sánchez con sus veintitrés ministerios, cuyos ministros, más del cincuenta por ciento, no saben qué tienen que hacer cuando van al Ministerio por las mañanas, bueno, si es que van.

Y el Gobierno, más que quitando las "piedras del camino" que dice Ábalos refiriéndose al Tribunal de Cuentas, está quitando los sillares de las columnas que sostienen al Estado. A este PSOE le sobran todos los órganos constitucionales, llámense CGPJ, TC, etc. Y no le sobra el Fiscal General del Estado porque es de los suyos. Pero lo más preocupante es que su estrategia pasa primero por desprestigiarlos. Para ello se ha apresurado a señalar que Margarita Mariscal de Gante, la instructora encargada de fiscalizar las malversaciones de los independentistas indultados, fue ministra con Aznar. Lo que hábilmente calla es que, el citado Tribunal, es elegido por mayoría cualificada de tres quintos de los plenos del Congreso y el Senado y, por tanto fue votada también por el PSOE. Esto es muy preocupante, ya que hay muchos españoles, que ni saben, ni tienen por qué saber cómo se conforman dichos organismos, que se quedan convencidos de que el citado Tribunal está en manos del PP. Nada nuevo bajo el sol. El Gobierno de Sánchez, si lo hace bien, se aplaude, y si lo hace mal, también. La culpa siempre será del PP. Así que, atentos, también habrá indultos para la deuda malversada. Se hará por medios, como siempre, turbios y opacos y nos la colarán en vacaciones.

Relata San Mateo en su Evangelio que Pedro negó por tres veces conocer a Cristo. Cuándo se acordó de que el propio Jesús se lo había anunciado: "Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces", lloró amargamente. Pedro fue el primer cristiano y la piedra sobre la que se levantó la Iglesia de Cristo.

El otro Pedro, el que nos ha tocado sufrir, negó por más de tres veces a Pablo Iglesias y sobre ellos se levantó el gobierno sanchista. Negó reiteradamente que no habría indultos para los golpistas catalanes y acabaron, a cambio de apoyar a su gobierno y otras prebendas, indultados todos. Ha negado y niega por activa y por pasiva que no habrá referendum de autodeterminación en Cataluña por ser anticonstitucional. Pues, (ojalá me equivoque) acabará siendo el Gobierno de España el que organice y sufrague la consulta y la posterior división de España. Y ello con el respaldo y el apoyo total del Comité Federal del PSOE y, desgraciadamente, con el apoyo firme de los socialistas andaluces ¿Lo son? Andaluces, digo. ¿Terminará Pedro Sánchez, junto al resto de españoles, llorando también?