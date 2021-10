El ninguneo del Hermitage

Cuántos museos necesita una ciudad? ¿Le sobran museos a Madrid? O mejor aún ¿cuántos museos necesita Málaga? La pregunta es inevitable tras leer las declaraciones de su concejala de Cultura y socia de gobierno del alcalde. Para Noelia Losada, Málaga, después de invertir 14 millones de euros en la renovación de la estancia del Museo Ruso de San Petersburgo y el Pompidou, no necesita más museos, sino rehabilitar la Alcazaba y potenciar las excavaciones en el Cerro del Villar. Por poner un ejemplo de las muchas cosas que ha propuesto. Lo que no está carente de lógica, si de lo que se trata es de elegir en qué se invierte un presupuesto, por definición, siempre limitado y escaso.

Siendo el planteamiento impecable, la duda surge cuando se cruzan sus declaraciones con las que esos mismos días ha realizado el alcalde. Según este, la implantación del nuevo museo no costará ni un euro a la ciudad. Más allá de la cesión temporal del solar, quiere decir. Pero teniendo en cuenta que el problema de muchas ciudades, Málaga entre ellas, es la incapacidad económica para construir y mantener todas las parcelas de equipamiento que adquieren como consecuencia de los diferentes desarrollos urbanísticos, si solo se trata de esto, no parece mal negocio. Lo que arroja la duda sobre quién no se ha enterado bien de la propuesta del fondo de inversión suizo-luxemburgués que está detrás de la operación. Propuesta de la que rendirá cuentas ante sus inversores en términos de estricta rentabilidad económica.

Para el politólogo Maximum Shameless, lo último que no puede permitirse el socio minoritario de una coalición es que lo ninguneen y la concejala naranja debe sentirse así desde que a su excompañero de partido Cassá le subieron el sueldo para que no dejara de pasearse sin hacer ruido. Según el estudioso, ante estas situaciones hay que contratacar con un cúmulo de acciones que pongan el peligro el flanco del socio mayoritario y le obliguen a rendir pública pleitesía en el Patio de Banderas del propio ayuntamiento. La concejala ha tomado el consejo a pies juntillas y ha seguido haciendo propuestas para demostrar que quien tiene un discurso coherente en materia de cultura es ella. La última, sobre la que no aclara cómo se financiará, ha sido construir un "centro de interpretación de la historia de Málaga" en el solar del antiguo cine Astoria. Es decir, otro museo, pero con distinto nombre.