... con omisiones en Sevilla

Resultó llamativo que Pablo Casado tuviera palabras de reconocimiento en su primera aparición pública en Sevilla hacia la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, pero no hacia el ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El líder del centroderecha español elogió en su discurso la evolución del empleo en España y nombró a la política onubense, lo que generó un aplauso del auditorio. Después, cuando recordó que con el PP se logró la subida de sueldos de policías nacionales y guardias civiles no citó a Zoido, presente en la sala. ¿La razón? Se oyeron todo tipo de especulaciones. ¿De quién se olvidará en Málaga?