Las palabras del rey

En esta tarde algo melancólica de día de Navidad esta columna debería ser algo así como una postal navideña. Como el discurso de Nochebuena del Rey, del que, por muchas expectativas que se quieran crear, no cabe esperar mucho más que buenos deseos acompañados de mensajes de unidad y esperanza. En eso consistieron las esperadas palabras del Rey, un discurso tan bien armado como previsible, no hubo sorpresas y sólo de forma implícita aludió el asunto de su padre. No creo que el discurso de Nochebuena sea ni el formato, ni el marco idóneo, para abordar un asunto tan espinoso, aunque, más pronto que tarde, tendrá que dar las debidas explicaciones: no de lo que su padre haya hecho o dejado de hacer, eso será función de la justicia, sino de sus iniciativas para recuperar la credibilidad y la necesaria confianza en la institución monárquica. Tan seriamente dañada. De cualquier forma, todos sabemos que de haber hecho otro discurso, críticas y elogios hubiesen sido los mismos. Por desgracia, a derecha e izquierda, los hay empeñados en que la Jefatura del Estado se convierta en un elemento más de la polarización política.

. Las reacciones al discurso son muy previsibles: va de suyo, que nacionalistas e independentistas ataquen a la persona y la institución que simbolizan la unidad nacional. Para UP es un importante activo electoral su legítima defensa de la república (que además le diferencia de sus socios de gabinete) y su presencia en el gobierno no cohibe sus ataques a la monarquía constitucional. El vicepresidente Iglesias, en un alarde de distanciamiento de la realidad, afirmó hace unos días que, tras la intervención de Felipe VI, el tema central de todas las cenas de Nochebuena en España sería la disyuntiva monarquía-república. Lo cierto es que según las encuestas del CIS es insignificante el porcentaje de españoles que ven la monarquía como uno de los grandes problemas del país. Lo que sí ven como un grave problema es la división y la polarización política, un asunto que, por mucho que Iglesias y UP se muevan en él como pez en el agua, tiene un grave efecto de bloqueo y paralización institucional. Un territorio embarrado que es el menos propicio, entre otras muchas cosas, para abordar con el necesario consenso una cuestión de tanto calado constitucional como el tránsito que plantea UP de la monarquía parlamentaria a una republica plurinacional. Que debe ser algo parecido a la antigua Yugoslavia