La paradoja de Mario

En España, a todos los niveles políticos, es imposible encontrar quien vea los hechos con lentes de color neutro o simplemente que no deformen lo que se mira. Eso es así, tanto con los políticos como con los comunicadores, especialmente los que hacemos opinión. Aquello de que nada es verdad ni mentira, entre otras cosas, es una paradoja, porque si la afirmación es verdadera ya no habría posibilidad de que nada sea verdad" y etc. En lo que llevaba toda la razón Campoamor es en su primer verso: "En este mundo traidor". ¡Bravo! Sin duda a todos nos ha traicionado alguna vez este mundo.

Hace unos días en el Ayuntamiento de Málaga, en la Comisión de Economía, el grupo municipal Adelante Málaga presentaba una moción relativa a planes de empleo y formación. El caso es que lo del empleo y la formación se fue a freír monas porque el debate se dirigió, conducido por el concejal del PSOE, Ruiz Araujo, hacia el pacto firmado por el Alcalde y el concejal no adscrito, Juan Cassá, por el que De La Torre se blindaba ante una posible moción de censura. El edil socialista habló de "un pacto de la vergüenza". ¡Ay, amigo! ¡Cómo duele! Ese pacto ya lo intentó hacer el PSOE para montar una moción de censura al PP. Pero Cassá sacó más provecho dejando las cosas como están.

Pero, a lo que voy, si el voluble edil hubiese pactado con Daniel Pérez, candidato a la alcaldía por el PSOE, hubiese sido el pacto "por la vergüenza" y Cassá elevado a la categoría de un valiente y progresista concejal que habría llevado a derrocar, ¡por fin!, al Alcalde del PP. Lo que no se consigue votando hay que conseguirlo pactando. Parece que el lema de Sánchez no le está funcionando demasiado bien al PSOE. Por lo visto ya se han olvidado del pacto con Ciudadanos en Murcia y las consecuencias inmediatas que tuvo en Madrid.

Visto con el cristal de color socialista, el pacto de Cassá, según con quién lo hubiese hecho, se habría diferenciado tan solo en la preposición elegida: el pacto "de" la vergüenza, o el pacto "por" la vergüenza. Con el cristal del color del PP, ha sido una jugada inteligente o, a sensu contrario, una traición, y el edil, un fiel colaborador o un tránsfuga traidor.

Alguien, arquitecto, refiriéndose a una pifia de otro consagrado arquitecto, de cuyos nombres no consigo acordarme, dijo: "Las vacas sagradas también cagan". Le copio el adagio para referirme a lo que sí es una autentica paradoja formulada por Mario Vargas Llosa en la última convención del PP en Valencia: "Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien".

Está claro, Don Mario. Si unas elecciones no son libres, los ciudadanos no podrán votar libremente y tendrán que votar lo que quieran los gobernantes que convocan las elecciones, luego, si no votan más que lo que le impongan, no podrán votar bien, claro que tampoco podrán votar mal, lo que nos lleva a la paradoja de si lo importante es votar bien o votar con libertad la opción que mejor les parezca.

Con mi más profunda admiración al Premio Nobel, del que debo haber leído la mayoría de sus novelas, creo que lo mejor que puede hacer en política es no emular a las vacas sagradas.