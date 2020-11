La pasarela del Guadalhorce, 'visita' ya casi obligada

El efecto llamada de la nueva pasarela peatonal que sobrevuela el cauce del río Guadalhorce se mantiene intacto. Un mes y medio después de que las autoridades hiciesen su particular paseíllo por la estructura, dándola por inaugurada, el puente de madera se ha convertido en un nuevo espacio a visitar. Y este atractivo no parece decaer. No obstante, la masificación que se produce los fines de semana, con especial incidencia los domingos, hace casi imposible respetar las exigencias mínimas en el actual estado de pandemia.