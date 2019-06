Del paseo junto al mar a un pleito fuera de fecha

Mañana será otro día y el paseo del viernes en el archipiélago Feroe no tendrá nada que ver. Llega Suecia, un combinado que tenía mejor palmarés internacional que el nuestro hasta el cuatrienio prodigioso que arrancó con Luis y que remató con brillo Del Bosque. Lo del viernes fue una becerrada de pitones afeitados que, sin embargo, siguió dejando dudas en el apartado defensivo, donde continúa notándose la ausencia de Piqué.

Los mensajes de Luis Enrique a unos lugartenientes convertidos en actores principales deben poner el acento en la vulnerabilidad defensiva del equipo. Ante un equipo de aficionados, cada jugada a balón parado y cada vez que la pelota sobrevolaba el área propia, no las teníamos todas consigo. Ni Sergio es el que era, ni la portería se tabicó a la marcha de Iker, por lo que debe poner énfasis ahí Luis Enrique o quien quiera que sea el recipiendario de sus mensajes.

Por lo demás, poco que objetar y lo mejor de todo me pareció como percutían a babor y a estribor Navas y Gayá, que hizo olvidar a Jordi Alba de campana a campana. Sólo faltó el gol del especialista, que en esta ocasión fue el que se prevé ariete fijo del equipo, Morata. Pero como los de la segunda línea cumplieron a la perfección no hay por qué lamentarse por nada y eso que la tarugada de UEFA permitiendo el campo sintético se veía como un riesgo gratuito e incomprensible.

Ahora, con las chanclas esperando ser útiles llega Suecia al Bernabéu, un equipo que no está sufriendo síndrome alguno tras el out de Ibrahimovic. Y es un partido que aunque no puede ser calificado de trampa, sí que tiene muchas aristas que sortear. Los suecos siempre se caracterizaron por su solidez y en esta ocasión llegan con el plus añadido de lo a trasmano del partido en el calendario. Y es que no es una fecha adecuada cuando el futbolista ve que llega tarde a sus vacaciones.