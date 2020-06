Las patitas de la mentira

Es posible que la mentira tenga las patas cortas; pero por cortas que sean a veces le permiten correr. Es posible que se pueda engañar a todos algún tiempo o a algunos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo; pero a veces se puede engañar a la mayoría durante largo tiempo. Digan lo que digan el refranero y Lincoln hay mentiras que corren como liebres con sus cortas patitas y circunstancias en las que se puede engañar a muchos mucho tiempo. Afortunadamente no todo el tiempo, porque estamos en una democracia y hay medios de comunicación e informadores que compensan la propaganda de otros. Valgan como ejemplo los informativos de Antena 3, en mi opinión los más objetivos, que se mantienen como líderes (con Tele 5 siguiéndoles de cerca) duplicando la audiencia de los de Radio Televisión Espantosa y triplicando los del nocturno de la Sexta.

Pese a ello la mentira avanza a zancadas con sus cortas patitas. Véase el affaire Marlaska. El documento de la directora general de la Guardia Civil se puede interpretar como se quiera. Lo indiscutible es que demuestra que el ministro mintió en sede parlamentaria al afirmar que el cese de Pérez de los Cobos se debió a una "conformación de equipos". Al ministro y al Gobierno no les queda más que seguir huyendo hacia adelante confiados en que la verdad documentada se interprete como "imponer un marco conspiranoico" (María Jesús Montero).

En otro orden de cosas sería útil comparar las virulentas y justas acusaciones contra el Gobierno de Aznar y el ministro Trillo por la incorrecta identificación de los cuerpos en el caso trágico del accidente del Yakovlev y el desahogo con que Fernando Simón se despachó diciendo que "es cierto que sería interesante conocer la serie histórica de fallecidos, pero ahora no creo que aporten mucho dos o tres casos en una serie de 100 días". Las diferencias de momento establecidas por la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios y el Instituto Carlos III no son de uno o dos, sino de entre 17.000 y 20.000 fallecimientos: de los 27.117 reconocidos por el Gobierno a 43.000. ¿Conocer el número de víctimas sería sólo "interesante"? Más bien resulta escandaloso que tres meses después ni tan siquiera sepamos cuántas personas han fallecido. Pero no importa. Las críticas o las preguntas son -según Sánchez- el "desdén de los más ignorantes" que "estoicamente soporta" Simón.