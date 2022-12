Tendría doce años ella, y pasaba sus vacaciones en el pueblo. Sin cuidado de futuro alguno, los largos días de verano se le sucedían. El tránsito de las horas estaba marcado por el sol. Las calles y, sobre todo, las plazas se animaban caída de la tarde. Aquella docena de niños y niñas brotaba a la vida y a sus asombros casi a la par; se hacía piña. Fueron llegando el afán de jerarquía de los gallos, el acomodo de los más serenos y las normas no escritas. Una mañana, al salir ella de la biblioteca pública, el líder le espetó: "Violeta, hemos decidido que ya no eres de la pandilla". Lo hizo delante de los demás, casi todos cabizbajos; incluso el gallito estaba apurado por su encomienda de alguacilillo. "¿Y eso por qué?". "Porque vienes todos los días aquí a leer... y además quieres hacer muchas cosas". Violeta sacó morros, achinó los ojos, ladeó la cabeza y respondió, tomando su camino: "Bueno, pues vale". Marta le dijo al oído: "Quiero que sepas que yo no he tenido nada que ver con esto".

"No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe", escribió Brassens: no seas raro, no hagas extravagancias; sé uno de los nuestros, no saques los pies del tiesto. Unos mandatos, éstos, que son básicos para la eficacia de instituciones como el Ejército o los partidos políticos (que son un sucedáneo del menester de las armas). Pero que en otros entornos resultan trituradoras del talento y el progreso. Es más cómodo y menos arriesgado el prêt-à-porter -seguir el mandato- que vestirse a la medida. Sucede que lo segundo es más caro, como más costoso es darse criterio propio por principio, particularmente en aquellos asuntos que uno considera importantes: qué más da ponerse a la orden del amigo paellero, haciendo de pinche. Ese tipo de obediencia no supone 'bilardismo' (el argentino Bilardo gritaba a su masajista por atender a un contrario: "Pisalo, pisalo, ¡los nuestros son los de colorado!"). Resulta tedioso ver a la misma gente -a babor o estribor- arracimarse en grupos de opinión previsibles.

Cabe vincular esto con la tendencia vigente a rechazar cualquier iniciativa del Gobierno (se moja uno aquí: muy en desacuerdo con eliminar el delito de sedición; de acuerdo en general con la ley trans). Por qué no pararse un poco antes de asumir como mandamientos las soflamas de tu gurú en radio o internet, o de un periódico que has convertido en tu director espiritual. La crítica ad hoc lleva más tiempo que redistribuir memes correligionarios o insultos. Hay tanto criticable en este Gobierno que criticárselo todo no tiene valor.