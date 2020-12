La perversidad de un proceso

El eterno problema con el que se enfrenta la práctica del urbanismo es el de conseguir un justificado equilibrio entre las rentabilidades productivas y las sociales, que legitima a aquellas y sin las cuales estaríamos hablando exclusivamente de práctica especulativa". Y más aún cuando se trata de un suelo público que debe integrar "un ilusionante proyecto público". Conforme a estos criterios, el concurso convocado entre operadores privados, hace ya más de veinte años, para desarrollar los Muelles 1 y 2 fue justamente calificado como "perverso", en tanto que corría el riesgo de fundamentar la decisión en meras "rentabilidades productivas". Un concurso "excesivamente cerrado a la opinión pública" que se basó más en la "supuesta garantía económica" del operador que en la adecuación urbanística de la propuesta. A partir de ahí, "negociar los contenidos del proyecto desde la debilidad de la administración" suponía un proceso inviable que levantaba una "seria duda sobre su validez formal, conceptual y ética". Para el autor de estos entrecomillados, el problema radicaba "en la nulidad conceptual del conjunto del proyecto al no haber entendido en absoluto lo que representa(ba) históricamente es(e) lugar en el conjunto de la ciudad". En su acertada opinión "una operación de es(a) naturaleza pública e histórica para la ciudad y su puerto, debería ser meditada más profundamente y no pasarla por la consideración de imponer es(a) sinrazón proyectual desde la legitima mayoría absoluta de quien gobierna". Y sugería el ejemplo del puerto de Tenerife, resuelto con un concurso de proyectos, con todas las garantías y asistencia de una ciudadanía espectadora. Sabiamente reconocía el autor, desde su posición como profesor de la Escuela de Arquitectura de Granada, que unos años de retraso en el proyecto -como de hecho luego ocurrió- no suponen nada en la vida de la ciudad porque, "no acertar en el proyecto más importante de este siglo que comienza, sería provocar un fracaso histórico difícil de asumir".

Han pasado veinte años desde que el autor del proyecto del hotel del puerto hiciera estas reflexiones por escrito y cinco desde que se inició, con una dinámica radicalmente opuesta a estas ideas, el proceso de ocupación del que quizás sea el suelo más emblemático que le queda a la ciudad. Veinte años que obligan a reflexionar sobre qué se pensaba entonces y cómo se actúa ahora.