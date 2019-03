El pescado está vendido

Como se dice en Cádiz, en lo que respecta al resultado de las elecciones generales, si hacemos caso de las encuestas, está ya todo el pescado vendido. Pocas veces se ha visto unas encuestas tan unánimes en pronosticar que el PSOE de Sánchez será el claro ganador. Hay que recordar que en octubre de 2016 tuvo que dimitir como secretario general del PSOE, en aquella sesión de la Ejecutiva que no fue precisamente modélica. Pero que sólo dos años después consiguiera que prosperará la moción de censura que formuló contra el entonces presidente Rajoy, no es un suceso corriente y confirma la tenacidad de Sánchez, ya demostrada cuando en las primarias socialistas de mayo de 2017 venció contra pronóstico a Susana Díaz. El mundo es de los constantes, como decía mi abuelo.

Para lograr la confianza del electorado que proclaman las encuestas publicadas -que por cierto vienen a confirmar las de Tezanos, responsable del CIS y a las que tan poco crédito se les dio- Sánchez ha tenido que superar adversidades que a cualquier otro le hubieren costado caro, tales como sus repetidos anuncios de medidas electoralistas costosas, que motivaron la llamada del Banco de España recriminándole el desfase presupuestario y, otra adversidad, la tibieza de su actitud ante los desafíos independentistas de los partidos catalanes que le habían apoyado en la moción de censura.

La propuesta de Rivera a Casado de comparecer en coalición para evitar el Gobierno de Sánchez, es tramposa porque él sabe que el plazo para las coaliciones estaba agotado cuando hizo su propuesta. Además, si la hizo, fue por el temor de perder votantes cuando Ábalos, del PSOE, le pedía pactar con ellos para no necesitar a los independentistas. Ni siquiera está abierto el plazo para coaliciones en el Senado, al que compete decidir la aplicación del artículo 155 en caso necesario.

Pablo Casado, el líder del PP, consciente de lo que pronostican esas encuestas, ha realizado fichajes, como refuerzo de su candidatura, pero no cuenta con ex ministros de Rajoy ni sorayistas, a los que echará de menos. No es consuelo que también todas las encuestas estimen que la suma de votos del centro derecha es superior al de las izquierdas, porque si los votos se traducen en escaños, la diferencia es considerable a favor del bloque de izquierdas, aunque el apoyo de Podemos es insuficiente y el PSOE necesitará para gobernar de los separatistas. Es Vox, que se reparte los votos con el PP, el que no le deja a éste ganar. Todo esto son encuestas; estamos en manos de los indecisos.