El 'petrofútbol'

El fútbol no es cualquier cosa. No es sólo el más universal de los juegos, deportes y espectáculos. Su importancia ampliada la vivimos en particular los españoles cuando las selecciones de Aragonés y Del Bosque ganaban con pasmosa superioridad a todo quisque. Tal racha alimentó a España de patria, algo que aquellos cuya existencia política se alimenta del rechazo a España sintieron, por el contrario, como un directo de Tyson; eran derrotas, más que victorias. Recuerden aquel hilarante vídeo del programa de ETB Vaya semanita, en el que unos padres descubrían en casa una camiseta roja con el 9 del Niño Torres, y ante sus reproches -"Antxón, hijo, ¡con lo vasco que tú eres!"-, el joven respondía con una genial versión de Mamma Mia: "¿Quién quiere jugar a pelota cuando juega la Roja?". El fútbol genera fantasías e ilusiones; golfadas y disturbios. La vida buena y la mala sobre un metafórico césped.

El inminente Mundial de Catar -un mes entero entre noviembre y diciembre- ha vuelto a hacer patentes los muchos anillos exteriores del deporte rey. La cantante Dua Lipa ha anunciado -huele a marketing moralizante...- que no estará en la ceremonia de inauguración porque el país islámico -su Derecho, lo es- no ha cumplido las promesas de respeto a los derechos humanos. Más gracioso y futbolero me pareció un personaje que leí este fin de semana, que decía que, a pesar de los pesares, no tendría más remedio que ver los partidos de campeonato, aduciendo una pirueta ética: "Lo hago medio obligado", venía de justificarse. Recordemos, al hilo, aquella escena del Caro Diario de Nanni Moretti, en concreto en la parte llamada Las islas, en la que el propio director se retira a una isla sin conexiones ni ondas con un conocido gladiador antitelevisión. El episodio finaliza con este intelectual lanzándose torrentera abajo hacia el diminuto puerto del que un ferry -quizá el único de la semana- está a punto de zarpar. No podía seguir sin ver su teleserie favorita.

El deporte del balón con los pies ya ha conocido muchos oprobios morales, a pesar de los cuales recordamos los goles de Kempes de una Argentina inferior a la Holanda del divino Cruyff en la final de Argentina en 1978. Jugar en casa y con los siniestros Videla y otros militares en el palco tendría que ver con la actitud oranje... y la arbitral. (Por cierto, no dejen de ver Argentina, 1985. Darín siempre vale una hora larga de cine. Y este asunto no le queda en fuera de juego. Hace de Strassera, el fiscal que acusó a aquellos golpistas sin escrúpulos para asesinar.)