El placer del confinamiento

No sé si placer será la palabra apropiada, pues no podemos frivolizar el sufrimiento de los que en esta pandemia enfermaron o perdieron a un ser querido, o los que se quedaron sin trabajo, desasistidos de cualquier clase de protección social, más aún cuando las perspectivas de recuperación no son nada halagüeñas. Han sido y serán (son ya) tiempos difíciles. Pero también es cierto que afortunadamente muchos ciudadanos, sin salir indemnes de esta crisis -en esta pandemia todos hemos tenido miedo y hemos padecido sufrimientos y renuncias-, ni hemos perdido a seres queridos, ni tenemos (por lo menos hasta ahora) grandes problemas de empleo o de nivel de renta. Y lo que resulta curioso y paradójico: hemos salido fortalecidos (en experiencia, en empoderamiento, en capacidad de resiliencia, en conmiseración, en necesidad y capacidad de establecer vínculos y lazos estrechos con los otros…) y, no solo eso, sino que aunque nos dé cierta vergüenza reconocerlo, la vivencia del confinamiento no nos ha sido especialmente penosa; más aún, en cierto sentido ha sido relativamente placentera. ¿Es posible que recluidos en unos metros cuadrados (no todos con la misma holgura), "tocados" emocionalmente, a veces con más carga de trabajo y con todas las dificultades que ustedes quieran resaltar, hayamos encontrado cierto placer en el confinamiento?

Antes de la pandemia, satisfechas nuestras necesidades, nos habíamos acostumbrados a la vorágine de un consumo de objetos (en sentido amplio) que no siempre se necesitaban. Constitutivamente somos seres incompletos y malheridos que no pueden ignorar el hecho de la muerte y, en consecuencia, somos sujetos de deseo. Atrapados por las leyes del mercado y la moda, constantemente deseamos, compramos y consumimos objetos que supuestamente compensarán las carencias constitutivas de nuestro ser, pero esa es la promesa que nunca se cumple, porque en el fondo esos no son remedios para nuestros males. Y en la borrachera de la búsqueda inútil de un objeto de consumo que nos calme, que sea capaz de "compensar" nuestras carencias, de distraer a la muerte, que sea capaz, en fin, de proporcionarnos bienestar y satisfacción, nos olvidamos -como si fuera algo ajeno a nosotros mismos- del ser que somos, de la pasión y el disfrute de la propia vida, aunque sea esta la vida de un ser maltrecho. Esta es nuestra tragedia: anulamos la alegría de vivir por el desenfreno frustrante de tener cosas. De ser a tener… Y en estas llegó la Covid-19, y en el confinamiento se amortiguó la deriva consumista y la pasión por tener, dejando entrever que la vivencia de existir es de por sí placentera, más aún si a la vida propia se la dota de alguna clase de sentido, pues todo lo que nos acerca a la consecución de ese sentido también resulta placentero. Aristóteles, a la felicidad que se deriva de esta actitud la denomina eudaimónica. En fin, si a esta eudaimonía añadimos el sabio consejo de Epicuro "Yo ciertamente no tengo cosa alguna por buena, excepto la suavidad de los licores, los deleites de Venus, la dulzuras que percibe el oído y las belleza que goza la vista", el placer de vivir puede colmar el alma de todo aquel que no sea un necio. Todo esto lo hemos vuelto a recordar gracias a esta pandemia. El problema es que nuestra memoria flaquea fácilmente, que a lo largo de nuestra vida flaqueó con frecuencia, y lo que es peor, que pasado el confinamiento, de nuevo volverá a flaquear.