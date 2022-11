Un plan a ninguna parte

Un título rimbombante. Muchos cuadros para analizar la movilidad y las infraestructuras del transporte en la región. Datos por tierra mar y aire. Y diagnóstico. Pero cuando hay que concretar soluciones, un auténtico bluf , al menos para la provincia de Málaga. Así se puede resumir el interés del llamado Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía con vigencia hasta el año 2030. Una iniciativa del Gobierno andaluz en la que, además, presume de que ha contado con un comité de expertos a los que no ha debido hacer mucho caso. En el caso de Málaga, la portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, Violeta Aragón. Pues bien, el ferrocarril a Estepona ni siquiera figura en los papeles. No es competencia andaluza, alegan desde la Junta. El protocolo de intenciones firmado por el Ejecutivo autónomo en 2011 por lo visto no atañe a estos dirigentes. 3.000 millones se dota para nuevas líneas de Metro. 2.700 millones para las de Sevilla, 130 millones para Málaga. Y ni un solo nuevo proyecto. Para este plan no hacía falta gastar 300 páginas.