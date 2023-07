última semana de campaña electoral y va a ser muy difícil que cambie la intención de voto. La suerte está echada. Y está echada porque la suerte hay que buscarla y el PSOE no sólo ha ido contracorriente sino que, llegada la hora de la verdad, sigue insistiendo y reafirmándose en sus errores. No le ha bastado el mensaje de las elecciones autonómicas y municipales pasadas, Sánchez sigue afirmando que pactará con quien sea para llevar su política adelante (o sea, para seguir siendo presidente), mientras que ERC y Bildu le recuerdan insistentemente que sus políticas serán, como han sido hasta ahora, las políticas que ellos le impongan.

Llama la atención que la táctica del PSOE sea la de machacar al PP con las mentiras de Feijóo en el debate cara a cara. Es difícil contraatacar con un argumento en el que Sánchez está doctorado. Si ha cultivado, durante todos los años de la legislatura que ha gobernado, la mentira como base de su política: ¿Cómo podrá convencer a los votantes de que el mentiroso es Feijóo? Él mismo nos ha dicho en una entrevista que no miente que solo “cambia de opinión”. Hasta ahora, de cuánto ha dicho ha cambiado de opinión. La argucia de usar eufemismos para colar una mentira es sobradamente conocida. El Gobierno de Pedro Sánchez nos la ha enseñado la mentira como para sacar nota en el examen final. Para maestro Tezanos. Cuando saltó a la prensa el escándalo de la entrada en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, con pasaporte falso y con la aquiescencia del Ministerio de Interior, la portavoz gubernamental, Mª Jesús Montero, salió diciendo que Brahím Gali no había entrado en España con “pasaporte falso” sino “con otro pasaporte”. Este tipo de mentiras son hirientes para el votante porque siente que le están tomando por estúpido. En política se miente. Todos los políticos mienten, pero pasan casi desapercibidas las mentiras, sean por omisión o por interpretación sesgada de datos estadísticos o por dar cifras no suficientemente comprobadas, pero que te digan “No pactaré con Bildu, Si quiere se lo repito cinco veces” y poco después, no solo pactar con los etarras, sino darles el protagonismo de presentar leyes aprobadas con ellos, es mentir descaradamente. Por poner un ejemplo, nadie le echa en cara a Sánchez y a Calviño que presuman de cifras sobre la inflación aunque omitan que la cesta de la compra ha llegado al 10% en la subida de sus precios. Eso es mentir por omisión, pero es lógico que lo haga. Lo que no es lógico es que vaya a cambiar el Gobierno y el que entre nuevo no conozca el pacto personal de Pedro Sánchez con el Rey de Marruecos, por el que le entrega ¿a cambio de qué? la soberanía sobre el Sahara. Ni es lógico que la política exterior en países con dictaduras que no cumplen con los derechos humanos, sea totalmente opaca. Seguimos preguntándonos ¿Qué pasó con el Delcygate? ¿Cómo fue que el ministro Ábalos la recibió en Barajas, aún con la prohibición que pesaba sobre la número dos de Maduro de pisar territorio Schengen? Y así, no tendríamos espacio para enumerar todas las mentiras de Sánchez, comenzando con la que mintió a su Comité Federal que le tuvo que echar. El error fue permitir su vuelta al PSOE. Dice ser un “político limpio”, será porque se ducha todos los días.