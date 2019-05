¡Por fin esto se acaba!

Programa. Contrato electoral con la ciudadanía cuya letra pequeña no lee nadie. Y la letra grande tampoco, afortunadamente. No leerlo es recomendable para conservar la fe en el sistema.

Postgrama. Uso del programa electoral después de las elecciones. En los comicios celebrados mayoritariamente en primavera, siempre tuvo la utilidad de aportar combustible para los júas de la noche de San Juan. Desde la digitalización perdió su única utilidad conocida.

Reprogramar. Hacer el programa electoral reciclando promesas de cuatro años antes. El programa del PP –grupo gobernante, y por tanto único que ha podido aplicar sus compromisos– lleva, en 2019, la Casa de Cánovas, Astoria-Victoria, Parque de Repsol, Palacio de Ferias, Campamento Benítez, Antigua Cárcel, Soterramiento Muelle de Heredia-Cánovas… . ¿Cuántas veces han programado y reprogramado? Hay algunas de los noventa…

Zona verde. Promesa para el próximo mandato. No importa cuando hayas leído esto, si es 2019, o 2015, o 2011… Siempre es, precisamente, para el próximo mandato.

Bosque urbano. Proyecto en Repsol que apoyan nueve partidos en Málaga, pero no PP, Ciudadanos, Vox, Falange y Libres 'el partido de los que no encajan en PP, Cs o UPyD'. Podría deducirse que un bosque es de izquierdas. También podría deducirse que la derecha está segura de ganar y no va a jugarse el negocio. Incluso en este caso, resulta extraño: si no importa mentir con otras promesas ¿por qué ésta debía ser una excepción?

Centro. Espacio de la ciudad de primera categoría. No hay ningún otro en esa categoría. Para su protección, se expulsa convenientemente a todos los habitantes que desmerecen el éxito del entorno. Tiene sentido, aunque no exactamente dentro de la cultura democrática.

Barrio. Zonas de la ciudad, más allá del centro, a las que aluden constantemente los candidatos que están en la oposición. Hasta que dejan de estar en la oposición.

Guadalmierdina. Nombre popular para el río de Málaga, combinando su condición de río y de escombrera. Su cauce siempre separó el centro y los barrios más populares.

Guadalmedina. Nombre formal del Guadalmierdina que sirve para diseñar proyectos de futuro (vid. Programa) una y otra vez (vid. Reprogramar). No importa cuando hayas leído esto, si es 2019, o 2015, o 2011… Siempre es, precisamente, etcétera.

Corrección política. Todos, salvo Vox, son feministas, ecologistas, todos van a poner más árboles, todos programa de vivienda, todos van a aplicarse con la desigualdad, todos creen que la Educación es lo primero. Todos, todo. Después está, claro, la realidad.