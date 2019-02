¿A qué precio La Moncloa?

Según Adriana Lastra, Sánchez siempre tendrá en cuenta "el interés general" cuando decida la fecha de las elecciones. Dada la propensión de este hombre a confundir los intereses propios con los generales cualquier cosa puede pasar. Aunque parece que esto es un que viene el coco de la derecha lanzado a los independentistas. Y no cualquier derecha, sino el fascismo. Adriana Lastra llamó a la manifestación del domingo "manifacha" y en la cuenta oficial del PSOE se escribía: "Si el miércoles los independentistas y la ultraderecha, representada en el Congreso por el Partido Popular y Ciudadanos, votan en contra de unos Presupuestos sociales, después de siete años de recortes, los españoles tomarán nota. #NoVoyConElFascismo!!". Para agitar el espantajo fascista este viernes el Consejo de Ministros volverá a plantear la urgentísima cuestión de la exhumación de Franco. Refiriéndose a su irónico "¿contra Franco vivíamos mejor?", dijo Vázquez Montalbán: "Creo que parte de los males de la izquierda es que no superó esa situación de vivir contra el franquismo". Tantos años después muchos siguen sin superarlo.

Triste recurso para que los independentistas apoyen los presupuestos es decirles que lo mejor que les puede pasar es que Sánchez siga siendo presidente. Porque resulta que lo mejor para Sánchez (que se aprueben los presupuestos y pueda seguir en La Moncloa a pesar de que -mentiroso compulsivo que es- prometió elecciones "cuanto antes") coincide con lo mejor para los independentistas y por lo tanto con lo peor para España. Y esto es un hecho, no una opinión. "Pedro Sánchez amenaza con convocar elecciones el 14 de abril", titulaba ayer La Vanguardia. Ya se verá qué pasa tras el miércoles. De momento, Torra ha respondido diciendo que sin autodeterminación no hay diálogo ni apoyo, el PDeCAT que no lo hay sin referéndum y ERC pide a cambio de su apoyo "un relator internacional, el fin de la represión y derecho a la autodeterminación". Cosas imposibles hasta para Sánchez.

Para que no falte de nada, hoy arranca el juicio contra los acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por el referéndum y la declaración unilateral de independencia del 1 y el 27 de octubre de 2017. El más grave ataque al orden democrático y constitucional tras el 23-F. Malos tiempos de la peor politiquería que desatiende los intereses inmediatos y urgentes de los ciudadanos.