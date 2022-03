La primera muestra individual de Phil Frost en Europa

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga presentó ayer por primera vez en Europa del artista Phil Frost con la exposición 'Plotting Upon the Passage of Time' comisariada por Fernando Francés y que podrá visitarse hasta el 22 de mayo. La muestra comprende una selección de obras, pinturas sobre lienzo, madera y puertas encontradas, que han sido realizadas a lo largo de su trayectoria artística, desde 1997 hasta la actualidad. Su trabajo se arraiga en las sensaciones, la percepción, el medio ambiente, la memoria y la imaginación.