La princesa confinada

Papá, tengo miedo al bicho ese que está en la calle. ¿Me cuentas un cuento para dormir bien?". Érase una vez una princesita. Una de tantas que vivía en el Reino de Malaka. Correteando y jugando. Siendo libre y feliz. De pronto, millones de dragones en forma de virus invadieron la ciudad, infectando y provocando la muerte de muchos de los que entraban en contacto con ellos. Los Reyes obligaron a príncipes, princesas y a todos los lugareños a confinarse en sus castillos y casas. Su misión era permanecer allí hasta que el virus no pudiera contagiar más y perdiera la batalla. Quedó prohibido salir a las calles, salvo los sanadores que tenían que curar a los heridos y los cazadores que abastecían de víveres a todo el reino. Las escuelas, los trabajos, el célebre Desfile de Cristos y Vírgenes; casi todo quedó suspendido.

"Pero, papá, ¿cuándo aparece el héroe que mata a los dragones con su espada?".

Querida, este cuento es distinto. No tenía un héroe. Todos lo eran. Los sanadores que atendían a los enfermos expuestos al contagio. Los cortesanos y plebeyos que les aplaudían en sus torres en señal de agradecimiento. Los soldados que luchaban contra el virus y prohibían a los ciudadanos estar en las callejas. Los mercaderes que alimentaban el suministro de comida y bebida en el reino… Y tampoco tenía espadas. No valía más arma que el corazón. De todo el que permanecía en su lecho. De los niños y los padres que se cuidaban mutuamente. De los ancianos que resistían valerosos, como en la Vieja Guerra que ya sufrieron. De los ciudadanos comprometidos que regañaban a los que no hacían caso de las órdenes. De los bufones que amenizaban el encierro con sus chanzas. Todo aquello era el combate diario.

Unidos, olvidando sus rencillas y sus diferencias, resistieron. Un día. Otro. Una semana. Bastantes semanas. Hubo muchas víctimas, sí, pero esos pequeños enemigos fueron menguando. Las calles, agradecidas por el compromiso, fueron expulsando a los dragones del reino. También se congratuló el mar, que escupió sus dardos de sal para reducirlos. La Catedral, la Alcazaba, cada gran monumento, proyectó su sombra más alargada para hundir a los dragones en la oscuridad de su propio veneno. Y el reino, tan complacido por el buen comportamiento de sus ocupantes, convocó a su guerrero más fiero, el llamado Terral. Él, el ancestral soldado, siempre denostado por sus infames formas, pasó de enemigo a aliado. Un día de primavera, apareció fiero, hinchó sus pulmones del fuego más insoportable y lo escupió por toda la ciudad. Un fuego que no quemaba a los habitantes del reino, pero que arrasó a los dragones. La pesadilla fue acabando. Los festines de hidromiel y jabalí asado se fueron sucediendo. Y fueron felices y comieron sardinas.