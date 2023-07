Un problema de salud que afecta a todos

No hay profesionales para cubrir las vacaciones de los sanitarios andaluces durante el verano: ni en Andalucía, ni en España. El problema afecta a todo el país y hasta que todas las comunidades no rubriquen un pacto de estado, no tendrá solución. Competir unas regiones para atraer a los profesionales no es el camino para resolver la sangría. Más valdría que las administraciones, como hizo la Consejería de Salud, admitan que no tienen profesionales para afrontar estos meses. Nada como reconocer un problema para empezar a solucionarlo.