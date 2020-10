La promoción del turismo

El presidente de la Diputación y de la empresa pública Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, asegura que se mantendrá la promoción turística del destino pese a la pandemia y a las dificultades en la llegada de viajeros. En una entrevista con Europa Press, comenta: "No vamos a dejar la promoción porque no hay tráfico, hay que seguir regando nuestra imagen por toda España y Europa para que el turista tenga en su retina la Costa del Sol como destino de calidad". "Tenemos que hacerlo, si no nos publicitamos, se olvidan y dejaremos de estar entre las preferencias de los viajeros cuando la situación mejore".