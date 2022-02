El periodo electoral nunca fue buena época para la moderación y la mesura. Es el momento del trazo grueso, de las frases hirientes, del ingenio faltón y agresivo. Si alguien en esos momentos se dedicara al discurso reflexivo y a la ponderación serena sería barrido de la actualidad y no conseguiría ni relieve ni atención. Esto no es un fenómeno nuevo; siempre ha sido así y en la memoria cada cual guarda frases o exabruptos de unos y otros dichos en las campañas electorales. Pero va a ser difícil recordar alguna campaña en la que la simpleza discursiva, la agresividad verbal o el ataque personal supere a la que el viernes terminó en Castilla y León. No se ha tratado de un debate agrio y duro entre diversas fuerzas políticas, sino que desde un principio la estrategia electoral del PP se basó en el ataque personal contra el actual presidente del Gobierno de España. Posiblemente, excesos haya habido por todo lados, pero una actitud deliberada de centrar todo el discurso en el ataque a una sola persona ha sido patrimonio exclusivo del PP. Por encima de la crítica política al Ejecutivo, a su gestión y a sus leyes, el centro de la diana electoral ha sido la persona de Pedro Sánchez. En este capítulo los dirigentes del PP pueden sentirse satisfechos, pues esta vez han superado a sus contrincantes de Vox, aunque hayan conseguido una campaña particularmente empobrecedora.

La cuestión está en saber qué efecto tiene en el electorado esta manera de plantear la política. Esto es, entre otras cosas, lo que se está decidiendo hoy en las elecciones autonómicas. Está claro que para Pablo Casado y los ideólogos que así han planteado la campaña, los resultados electorales que se conocerán esta noche son la prueba del nueve de su planteamiento político y significarán un elemento decisivo para el devenir político en el resto de España. Si las expectativas con las que se convocaron estas elecciones no se cumplen, la estrategia del acoso a la persona y el ataque desmesurado dejaría de tener predicamento; y el PP, al margen de convertirse en un hervidero de rumores e intrigas, tendrá que cambiar rápidamente de estrategia y buscar un discurso más moderado, más racional y de menor acritud. Si los votos sonríen a los conservadores en la medida que esperaban tendremos corregida y aumentada una estrategia basada en los ataques personales, las exageraciones y los bulos. Esto, entre otras cosas, es lo que nos jugamos los ciudadanos españoles en estos comicios. Nada menos.