Y lo que nos queda

Esta semana que iniciamos es preludio de la Semana Santa pero dará igual. Los días se suceden como se suceden las olas en el mar que veo desde mi terraza. Pero ya no las cuento, lo que llevo es la contabilidad de los muertos que está dejando la pandemia.

En la forzosa soledad de mis desiertos, con las páginas del Málaga Hoy abiertas, leídas y releídas, no acierto a ver que alguien escriba de algo que no sea del dichoso coronavirus. Me da la tentación de limitarme a abrir un paréntesis poner en mayúsculas: "Covid-19. Nosalgasdecasa", cerrar el paréntesis y artículo terminado.

Decía Gerardo Diego que un periodista es un cantor de lo cotidiano y un salvador de instantes. Pues qué decir, lo cotidiano en El Palo, en Málaga, en España y en el Mundo, es lo que he tenido la intención de poner entre paréntesis. También Manuel Alcántara, a quién no puedo dejar de recordar y echar de menos, dejó dicho que él entendía el periodismo como Don Gerardo, "Así entiendo yo el artículo: cantar las cosas diarias y salvar algunos momentos". Recojo la cita de una entrevista que le hizo mi querido y admirado Teodoro León Gross

Los sucesos que vienen acaeciendo giran en torno al mismo y preocupante tema. ¿Cómo salvar estos momentos? Si el artículo, como tú decías, maestro, es ponerse a la cabecera de la actualidad, eso que llamamos "los sucesos del día", e intentar una glosa y dejar constancia de algo, ¿qué puedo glosar de lo que está pasando que no haya sido glosado ya? Y, desgraciadamente, ¿qué constancia dejar de lo que pasa que no sea la escrita en las lápidas de los miles de muertos que se suceden a diario?

Constato que Málaga está desierta, que por sus calles no anda nadie y que todo está cerrado, pero eso no define un estado diferenciador de nuestra ciudad. Todas las ciudades de España y muchas del resto del Mundo están igual. Pero quizá la mayor preocupación no sea lo que está pasando. La pregunta por responder es qué pasará después. ¿Cuándo se podrá dar por finalizado el episodio y cuándo que las ciudades, la gente, la economía, recuperen su ritmo normal? Fijémonos en el caso de China. Han dado por finalizada la pandemia en el foco de inicio, pero resulta que ahora tienen que estar combatiendo los contagiados de importación.

No me gusta ser pesimista pero, con el mayor optimismo, auguro que nadie, en ningún lugar del mundo, estará libre de la amenaza del coronavirus hasta que la ciencia no descubra y ponga en los mercados una vacuna y un remedio farmacéutico. Y ese momento tardará meses en llegar.

Un magnífico reportaje en Málaga Hoy de Cristina Fernández se titula Los periodistas también se reinventan y creo que, con la avalancha de información que se les ha venido encima siempre sobre el mismo tema, se van a tener que reinventar e ingeniar para que esa información tenga interés para el harto y cada vez más fatigado lector. Para el columnista de opinión, el artículo ha pasado de ser flor de un día para ser como una flor de plástico. La misma todos los días. Y lo que nos queda.