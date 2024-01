Resulta curioso que un Gobierno que repite machaconamente que su actitud es, por encima de todo, la del diálogo y diálogo, sólo la tenga con quienes comulgan con él y no acuerda nada, ¡vamos, es que ni dialogan! con los que difieren. A cuenta de las negociaciones con sindicatos y patronal para la revisión del salario mínimo interprofesional (SMI), el Ministerio de Trabajo proponía una subida del 4%, con la que estaban de acuerdo los sindicatos, mientras que los empresarios proponían un 3%. Pero no hubo negociación. “Si no quieres caldo, toma dos tazas”, amenazó la ministra del ramo, Yolanda Díaz. “Si no aceptáis esto la subida será mayor”. Y, por su santa voluntad, la subida fue del 5%. La decisión ha sido bien acogida por los sindicatos como es natural, aunque, en palabras de la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, es una “buena noticia” la subida pactada, aunque la preferencia del sindicato era que el acuerdo hubiera incluido a la patronal. Lógico, porque no ha sido un “acuerdo”, ha sido una imposición, manifestada además de forma chulesca, impropia de un Gobierno serio. Es, sin duda, mucho más serio CC.OO.

Subir y actualizar el SMI siempre debiera ser bien acogido por todos, de alguna forma hay que paliar la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, pero no se puede convertir en un supuesto castigo a quién no se doblega en una negociación en la que deben imperar los factores técnicos. Esta subida del 5% se suma a la del año anterior que fue del 8%, lo que va a suponer un desequilibrio importante en la cuenta de resultados de muchas empresas, especialmente en las PYMES y sobre todo en las del sector agrario. Además, esa imposición es una trampa mortal para aquellas empresas que tienen contratos cerrados con las Administraciones, que se encuentran con una subida considerable de sus costos de ejecución, sin que se revisen los precios acordados en dichos contratos (A trabajar a pérdidas, chicos). Y, si son acertados los cálculos hechos por la Cepyme, si el coste total del nuevo del SMI (1.135.-€/mes por trabajador) pasa a ser de 1.740.-€/mes, dicha subida será inasumible para muchas empresas, especialmente como ya hemos dicho, para las pequeñas y medianas empresas, para las empresas agrícolas y, no digamos, para los autónomos.

Pero no acaban ahí las consecuencias. La subida del SMI es muy bien recibida, pero hay que paliar los efectos negativos que conllevan. Si bien es cierto que nuestra economía ha aguantado el tirón de la inflación, que se ha moderado en diciembre situándose en torno a un 3%, siguen desbocados los precios de la cesta de la compra; el índice interanual marcó un incremento de 7,3%, a pesar de mantenerse la rebaja del IVA como ayuda al consumidor. Para hacernos una idea del problema inflacionista que subyace en los bienes de primera necesidad, en su desglose destacan subidas interanuales como la del aceite, un 54%, fruta y vegetales, un 15,5% o productos de confitería, un 14,9%. En definitiva, bienvenida sea la subida del SMI, pero siempre que se adopten medidas fiscales y monetarias que alivien la presión que va a suponer sobre los costos empresariales porque, de no ser así, esa subida irá a parar a los precios de los productos y al final no la asumirá las empresas, no, “la pagará Vd. Señora”, que diría el economista liberal, el profesor Rodríguez Braun.