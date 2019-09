El re-nuevo Regional…

La sombra de una duda" es lo que me embarga cuando oigo hablar del "nuevo Regional", ese gran hospital en el que se aunarían las actividades clínicas asistenciales, docentes y de investigación, tan necesario no solo para la Málaga de los próximos 50 años, sino para la actual. La duda, por supuesto, no me viene porque cuestione esa necesidad, ni por la idoneidad del proyecto técnico-sanitario que se realizó "ad hoc", en el que por cierto colaboré entusiasmado, lo mismo que otros muchos profesionales de la salud de nuestra provincia; la duda -más que razonable-, me surge por el vaivén y los bruscos cambios de ubicación y de criterios que los responsables políticos de turno han ido introduciendo en lo que sin duda es una de las grandes necesidades (y aspiraciones) sanitarias de nuestra provincia. Desde hace 15 años, venimos escuchando propuestas y promesas al respecto: una ampliación de 110 camas en el Hospital Civil, un megahospital de 1500 camas en Los Asperones, un nuevo Regional en los aparcamientos del Civil con 800 camas, un nuevo Hospital Regional detrás de los terrenos del actual Hospital Materno y ahora uno con 1.000 camas en la zona este de Málaga. Bien, ni que decir tiene que en la presentación de todos estos proyectos, el político de turno siempre ha hecho gala de la idoneidad y factibilidad de los mismos, y -desde luegoH de su urgente puesta en marcha. Estos son los hechos: Proyectos y promesas incumplidas.

"La sombra de una duda" es también el título de una vieja película de Alfred Hitchcock, en la que -como otras grandes películas suyasH encontramos frecuentes MacGuffin. Pero, ¿qué es ese invento narrativo al que el propio director denominaba un MacGuffin? Con su fina ironía, Hitchcock contaba que iban dos hombres en un tren y uno de ellos le decía al otro "¿Qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza?". El otro contestaba: "Ah, eso es un MacGuffin". El primero insistía: "¿Qué es un MacGuffin?", y su compañero de viaje le respondía: "Un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia". "Pero si en Escocia no hay leones", le espetaba el primer hombre. "Entonces eso de ahí no es un MacGuffin", le respondía el otro. En fin, y como ustedes quizá sepan, el famoso director británico llamaba efecto MacGuffin a un recurso que te engaña, pero que él utilizaba para contar la película y atraer la atención del espectador. O sea, que en la historia del cine -y la historia del nuevo hospital de Málaga ya se va pareciendo demasiadoH un MacGuffin no es más que un señuelo que atrae nuestra atención y nos entretiene, mientras el director de la película nos va conduciendo hacia otra cosa, hacia lo que realmente quiere hacer con ella.

Lo dicho: ojalá este nuevo cambio no sea un nuevo MacGguffin. Esa es la sombra de mi duda.