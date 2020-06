El rector y el artista

El gran Isaac Newton -matemático, físico, astrónomo, óptico…, descubridor de la ley de la gravitación universal, de la naturaleza de la luz y del cálculo infinitesimal, considerado por muchos el científico más grande de todos los tiempos- dejó a su muerte miles de folios (la colección Portsmouth) con escritos sobre alquimia, interpretaciones de la Biblia, cálculos herméticos (por ejemplo, sobre el día del Juicio Final, el cual no sería antes de 2060), etc. Pues bien, si hasta el propio Newton compaginaba el pensamiento científico más riguroso con la sinrazón y la charlatanería de la magia, imagínense el resto de los mortales, incluidos por supuesto usted y yo. O sea, que el buscar respuestas absurdas, mágicas e irracionales a las incógnitas y problemas (grandes o pequeños) con los que nos topamos a diario, está bien afianzado en la mente humana, aunque esas respuestas solo sirvan de consuelo a ingenuas almas angelicales, sobre todo en momentos de crisis, al albur de las desconocidas fuerzas "telúricas" que rigen el mundo y el porvenir de su gente.

Viene esto a propósito del coro que hoy nos visita. El cardenal Cañizares, para quien una de las vacunas contra el coronavirus se está haciendo con células de fetos abortados (el hacedor, según asegura el Cardenal, sería el demonio); el político Fernández Díaz, exministro de Interior, que nos desvela el contenido de su encuentro con Benedicto XVI ("Me dijo, el diablo quiere destruir España…, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España"); el rector, o más exactamente el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, quien insinuó que Bill Gates y Soros "quieren ahora controlarnos cuando se encuentre la vacuna con chips"; y por último, el cantante Miguel Bosé, que tras asegurar que la Covid-19 era "la gran mentira de los gobiernos", aclara que Bill Gates -al que apoda "el eugenésico"- estaría desarrollando un plan para controlar a la población con microchips insertados en la vacuna contra el coronavirus, "y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades".

Pero hay dos cosas en este coro que me llaman la atención. Primero: que los medios de comunicación se hagan eco de sus ocurrencias, pues ¿qué saben en realidad los miembros de tan selecto coro de los temas a los que se refieren? Posiblemente nada. Entonces, ¿por qué a esas necedades se las convierte en noticia? ¿Quieren que nos divirtamos con tan extrañas ocurrencias? Y segundo: que lo que antaño caracterizaba a nuestra "high class" (el buen vivir y el poco pagar, pero eso sí exhibiendo virtudes públicas, discreción y decoro) hoy sea chabacanería de corrala. La cuestión es que Paco de la Torre firmó un protocolo con el presidente de la UCAM, en el que cedía 40.000 metros cuadrados para que la universidad católica aterrizase en Málaga. Me imagino la inauguración: Concierto gratuito del cantante en el Martín Carpena; misa solemne en la catedral concelebrada por el cardenal con capa magna de seda púrpura; docta conferencia del e xministro sobre Marcelo, su Ángel de la guarda, que le salvó de morir atropellado; y como colofón de tan solemne acto, al presidente de la UCAM cortando la cinta inaugural junto a nuestro alcalde. Piénselo alcalde: Un guiñol carnavalesco. Yo que usted no lo haría.