Como gran amante del lenguaje que me considero, me paso los días haciendo juegos de palabras, deconstruyéndolas, mirándolas desde todos los prismas posibles, poniéndolas en duda. Sin embargo, no fue hasta hace poco cuando me hicieron saltar la alarma acerca de una expresión bastante mal formulada, herencia de una educación altamente religiosa e impropia de nuestros días, y en la que tristemente no había reparado con anterioridad. Hablo del concepto de perder la virginidad. Aquí no hay más derrota que no haber reformulado esta expresión hace tiempo.

En su nacimiento, este constructo incluso llegó a ser puro romanticismo. En esos días en los que las relaciones de pareja el patrón noviazgo-besos-matrimonio-sexo-hijos-prohibido divorciarse era una imposición social y religiosa, aguardar el día de la pérdida de virginidad era un acontecimiento muy esperado. Ahora se ha convertido en un estigma social. Más que aguardar ese día con ganas, parece ser un lastre que soltar, especialmente si uno tarda más que la gente de su entorno. Siempre hubo un componente de vergüenza en ello. Hoy en día, con la edad media en la iniciación a este tipo de prácticas mucho más acelerada, crece la sensación de estar fuera del mundo o de evolucionar con más lentitud respecto a los demás. Por ello, la necesidad de reversionar la expresión se hace más perentoria.

Y ello, además, debe hacerse desde expertos en materia sexual. Hay que huir de matices religiosos. Si sigue imperando el concepto de perder la virginidad como la primera relación sexual con coito vaginal, ¿qué ocurre entonces con las relaciones homosexuales? ¿En qué lugar de confusión y abandono dejamos a los gays y lesbianas? O rizando más el rizo: las personas que se realizan un cambio de sexo, ¿estarían perdiendo la virginidad dos veces?

En plena era de diversidad sexual, ha llegado el momento de un cambio total de esa expresión. Para empezar, porque no es una pérdida, es una ganancia. De experiencia, de vivencia, de conocimiento. Además, el concepto, en sus actuales términos de nomenclatura, implica un final, algo que tiene lugar una vez y nunca volverá a ocurrir. Sin embargo, ese hecho supone un inicio. El principio de un conocimiento que ya siempre estará en continua evolución hasta la última práctica sexual de nuestras vidas.

No sé cuál sería el término sustituto más apropiado, eso lo dejo en manos de la sexología. De hecho, si uno busca en diccionarios antónimos para la palabra virginidad, encontrará como sugerencias "impureza", "malicia", "deshonra", así que ahí tenemos otro motivo para redimensionar la expresión. Pero quizá una solución idónea pasaría por que ese nuevo concepto no quedara limitado al primer coito, sino a cualquier práctica sexual nueva que descubriéramos. Así no lo estaríamos asociando a una pérdida, sino a una continua sensación de aprendizaje, una realidad que se corresponde mucho mejor con lo que significa la vida sexual. Y ya no estaríamos tan pendientes del estigma de ver cuándo perdemos la virginidad, normalizaríamos esas vivencias y seríamos personas en continua evolución, no en constantes juicios sociales, culturales o religiosos. Igualmente, sería una idea mucho más inclusiva para las identidades sexuales que se han ido sumando al día a día en los últimos años. Y ya no habría nada que perder. Porque todos saldríamos ganando con este regalo de conocimiento.