El regreso de Rivera

El ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, descartó ayer volver a la política en activo, quiso dejar claro que no pretende ser un ex presidente que tutela, "ni un jarrón chino", y no se pronunció sobre las primarias que enfrentan a Inés Arrimadas y Francisco Igea si bien apuntó que su voto es "un secreto a voces". Así lo señaló durante la rueda de prensa que ofreció para anunciar su fichaje por el bufete de abogados malagueño Martínez Echevarría, del que será a partir de ahora su presidente ejecutivo para España y Portugal.