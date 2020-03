Puede que usted y yo nos libremos del contagio del coronavirus, y hasta puede que, aún contagiados, ni siquiera nos enteremos de ello, pero de lo que no nos vamos a librar, ni usted ni yo, es de que nos torturen todas las horas del día con él. Esta mañana he salido cinco minutos escasos a comprar la prensa nuestra de cada días, tan necesaria para mí como el pan. He desayunado en mi casa, algo que no suelo hacer nunca, y hoja tras hoja he ido comprobando que reporteros, agencias y columnistas han tenido que ejercitar poco su imaginación para dar con el tema de la noticia o la opinión. A la corona viral solo le ha dado un respiro de una página otra corona, la real emérita y la Corina.

Confieso que a mí me ha cogido totalmente desprevenido. No puedo salir a tomar una copa con los amigos porque han clausurado los lugares de copas y han confinado a los amigos. No puedo salir a caminar por mi paseo marítimo de El Palo porque me lo han precintado y me amenazan con la consiguiente multa. No puedo salir a pasear la mascota porque no tengo mascota y tampoco puedo salir a comprar tabaco porque hace años que no fumo. Así que haré lo que puedo hacer que no es otra cosa que leer toda la mañana y ver la TV por la tarde, que es, salvo salidas a copear, lo que hago todos los días del año sin que me sienta confinado como me siento ahora.

Málaga está desierta. Lo veo en los vídeos que me envían por wahtsapp. El Palo está desierto. Lo he comprobado al ir al kiosco. El mar está triste. Lo veo desde mi ventana. ¡Qué tendrá la mar! Málaga, el mundo entero, se ha convertido en una distopía real aunque parezca un hiperbólico relato de una sociedad terrorífica. Una ciudad fantasma amenazada por un monstruo invisible que habita con nosotros sin que nadie lo advierta hasta que se pone de manifiesto con su destructiva y letal misión. Un monstruo nacido y expandido para aislar a los seres humanos, disolver su sociedad y depreciar su sistema económico y productivo. Conseguido ello, los creadores del invisible monstruo llamado Covid-19, se harán con la propiedad y el control de toda la economía mundial. Eso, caiga quien caiga. ¿ Ficción?

En 1995 el ex Monty Pithon, Terry Gilliam, dirigió la película 12 Monkeys (12 Monos) con Bruce Willis y Bradt Pitt en la que nos mostraba un futuro distópico en el que las comunidades humanas se refugiaron bajo tierra huyendo de una epidemia mortal. Se salvarán buscando al "Ejército de los Doce Monos" y viajando al pasado en busca del antídoto. El terrorífico escenario se situaba en el año 2035. Estamos en el año 2020 con una similar pandemia asesina. El invisible y pavoroso virus nos ha confinado en nuestros domicilios. En nuestra distópica comunidad, al igual que en la de Gilliam, el antídoto se busca viajando al súper en busca de los 12 Rollos de Papel Higiénico.

