Somos el país europeo con más casos de Covid por población en los últimos 14 días (fruto sobre todo de una gestión que, asombrosamente, en vez de poner en cuestión al Gobierno y al ministro de Sanidad les da prestigio y credibilidad: "La pandemia catapulta el liderazgo de Illa" leíamos ayer). ¿Por qué tenemos la peor situación de Europa? "La desescalada fue precipitada -afirma el genetista Salvador Macip-. Por temor a que se hundiera más la economía se quiso reactivar el turismo enseguida, lo que produjo más movilidad. Se habló de la nueva normalidad, trasladando un mensaje de relajación que ha sido contraproducente. En una crisis sanitaria de esta magnitud no se puede nadar y guardar la ropa". A lo que parece nos han robado la ropa y la corriente nos arrastra con alto peligro de herirnos o incluso ahogarnos. Sin ropa y sin nadar nos hemos quedado. Septiembre está a dos semanas. Y con él la vuelta a los colegios.

Según la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal, las familias están "descolocadas" porque aún no saben "a qué se van a enfrentar en este inicio de curso". La Ceapa denuncia que "ya no vale la improvisación porque se ha tenido tiempo suficiente para crear un plan" y exige que se tomen las medidas que garanticen la vuelta presencial al 100%: "Es necesario asegurar las medidas higiénico sanitarias en septiembre, así como el derecho a la educación de todo el alumnado con clases presenciales que garanticen la igualdad de oportunidades frente a la brecha digital y social". Esto plantea dos problemas de los que solo uno tiene solución. Se pueden y deben tomar todas las medidas posibles coordinando los ministerios de Educación y Sanidad con las asociaciones de padres y madres de alumnos y los colectivos de enseñantes. Y hacerlas públicas para generar confianza. En cambio, nadie está en condiciones de garantizar esa vuelta 100% segura a las aulas. Y menos con nuestro cada vez más sombrío panorama: España ha entrado en la zona definida como de riesgo muy alto por el Centro Europeo para la Detección y Control de Enfermedades (más de 120 casos por cada 100.000 habitantes) al alcanzar los 125. Es de suponer que, además de las responsabilidades que correspondan a los ciudadanos, será al Gobierno a quien deban exigirse. Sobre todo cuando ya no tiene la excusa de ser cogido por sorpresa.