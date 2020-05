Sobre ruedas por el momento

No es una imagen de la Vuelta Ciclista a España. Ni a Andalucía. Pero es quizás el paseo que más estaban esperando cientos de ciclistas y corredores de esta provincia. Se ha ganado algo. No todo. Y el virus sigue ahí. Pero el esfuerzo, tremendo, de toda un país está comenzando a dar sus resultados y los malagueños están empezando a ganar conquistas que hace unos meses nadie se creería. El camino es el correcto. Pero como en la mejor de las competiciones. ahora no se puede frenar.