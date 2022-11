Recuerdo que algún gerifalte de Podemos hace tiempo dijo algo así como que la política estaba por encima de la Ley. Tal disparate no me sorprendió por la procedencia. Cualquiera que tenga una mínima formación sabe que los políticos, la política está para legislar y hacer las leyes acorde con las necesidades de la sociedad para una convivencia en paz, pero siempre cumpliendo con la legislación vigente. Tampoco vale derogar, reformar o aprobar una ley que no tenga más fin que la conveniencia política de quién gobierna. Y eso es lo que ha venido haciendo el Gobierno de Sánchez.

La reforma del Código Penal para suavizar el delito de sedición, ya lo pueden vestir con el argumento que quieran inventarse, no se hace sino para contentar a los de ERC a cambio de que apoyen los presupuestos de 2023 en el Congreso. Cuando dice el presidente que lo que hace es actualizarlo porque se redactó a principios del siglo XX, o que lo que se pretende es equipararlo con la legislación europea, o por lo que quiera que sea, está mintiendo, que en definitiva es su actitud habitual. Una mentira tapa a la anterior y la siguiente a esa y así se consigue, además de cumplir el pacto con ERC, adormecer al pueblo, sedarlo. O sea, dos pájaros con un solo tiro, la sedición y la sedación.

Pero no se acabará ahí la cosa porque los independentistas piden más, y seguirán pidiendo más, les den lo que les den, porque el objetivo final es la autodeterminación y, cuando la tengan, seguirán pidiendo alegando derechos históricos o devolución de "lo robado". Tras la sedición, Sánchez revisará, para contentarlos, el delito de malversación. Y lo revisará a la baja tanto como para que los condenados del procés queden inmunes y, de camino, queden inmunes también los condenados por el caso de los ERE, cursos de formación, etc. de la Junta de Andalucía.

Pero no, no, tampoco se quedará ahí la cosa. El camino hacia un Estado autocrático está en marcha, poco a poco, mediante la sedación popular, se irá introduciendo un estado autocrático que acabará con la democracia pluripartidista. Desde que comenzó la presente legislatura, el Gobierno se dedica, más que a gobernar, a desprestigiar a la oposición. Sánchez no quiere oposición, al igual que no quiere una sola voz crítica en el PSOE. Pero el colmo es ya el último globo sonda soltado por la portavoz del Gobierno: que todas las televisiones programen un espacio público tal como se hace con el parte meteorológico. ¿Se acuerdan que ya en su día Pablo Iglesias dijo que la televisión solo debía ser pública? Pues eso ya lo está tanteando el Gobierno, ya que, según su portavoz, Isabel Rodríguez, el pueblo tiene derecho a conocer la verdad de lo que hace el Gobierno sin intermediarios, o sea, que los periodistas mienten. De opinión libre nada de nada, las críticas al Gobierno son mentiras ¡madre mía! ¿pero, hay alguien que mienta más que este Gobierno?

Cada vez estoy más convencido de la total podemización del PSOE. La socialdemocracia europea ha sido derogada en el partido socialista. Parece que los socialistas, con tanta memoria histórica, han vuelto a su pasado de tiempos de la República en los que su líder Largo Caballero, "el Lenin español", llegó a decir: "No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad", y en enero de 1936 dijo que "si triunfan las derechas, (…) tendremos que ir a la Guerra Civil". Le dio la idea a Franco y se le adelantó.