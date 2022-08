La señora Díaz

Ungran amigo, buen conocedor de la naturaleza humana, me transmitió algún tiempo atrás su visión sobre cómo proceden, en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres que llegadas a cierta edad gozan de dos pretendientes. Según me dijo, aquellas, cuando están determinadas a renunciar a una de esas relaciones, no escogen a una persona o una estrategia de cortejo, sino que sentencian en función del atractivo de cada uno de los posibles proyectos vitales en liza.

Siguiendo su explicación, me insistía en el absurdo de las sensaciones de envanecimiento del enamorado triunfante o de humillación del desdeñado, puesto que las consideraciones de la decisión finalmente adoptada poco tenían que ver con los méritos espirituales o físicos de uno y otro. Lejos de la ensoñación romántica o del arrebato pasional, a la hora de la verdad son razones prácticas las que se imponen.

Elevando estas curiosas enseñanzas a la esfera de lo social, particularmente creo que en el carácter de las masas predomina una pulsión básicamente femenina. Hecho quizás debido a que los varones son la parte ligeramente minoritaria del conjunto de la población adulta. Los periódicos vaivenes entre emotividad y pragmatismo y el ansia latente de ser seducidas, apuntarían a indicios de certeza de esta percepción que me limito a compartir en negro sobre blanco sin la intención de abrumar u ofender a nadie. Especialmente en esta época de hipersensibilidad feminista, cada vez más pantanosa para el ejercicio de la libertad de expresión a cargo de quienes se desvían de los planteamientos de las hoy multitudinarias mareas violetas, casi marginales hace apenas veinte años.

Volviendo al origen de nuestra argumentación, los comportamientos políticos del electorado podrían ser comparables al de las señoras implicadas en dilemas sentimentales incómodos y sumamente complejos. En el momento crucial, y salvo que concurran circunstancias excepcionales, aquél otorga la mayor representación a los candidatos de perfil moderado, que ofrecen más garantías de estabilidad.

Esto parecen haberlo comprendido últimamente algunos padrinos intelectuales del sector ideológico que agrupa a los nostálgicos de la utopía igualitaria. Ante la evidencia de que la pose leninista de un Iglesias difícilmente alcance nunca a obtener más apoyos que ese Sánchez con halo a lo Kennedy, apuestan por el liderazgo de una gallega apellidada Díaz, cuya sonrisa permanente y acusada dulzura de gesto y palabra puedan conducir al huerto a los votantes.