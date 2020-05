La sinrazón

Con más frecuencia de la deseable, todos cometemos errores de pensamiento. Son difíciles de atajar, están -por así decirlo- incrustados en nuestra naturaleza. Nuestro cerebro está evolutivamente diseñado para que en situaciones de urgencia o de "peligro", lleguemos a conclusiones falsas a partir de premisas ambiguas o falsas. Si voy solo por la selva y escucho una especie de rugido, sin duda es una buena estrategia de supervivencia suponer que puede ser un tigre y, en consecuencia, salir corriendo y no perder el tiempo considerando que podría ser el ruido de una rama que se desprende o en tantas otras cosas posibles. Estas distorsiones del pensamiento nos ha permitido sobrevivir como especie: en la premura de ciertos contextos en los que resulta difícil o arriesgado pensar "con la cabeza", vale la pena tomar decisiones rápidas y emocionales, aunque después resulten falsas. Esta clase de fenómenos se denominan "sesgos cognitivos". Hay muchas clases de sesgos cognitivos: retrospectivos (tendencia a percibir los eventos pasados como predecibles), de confirmación (interpretar lo que sucede según nuestros prejuicios), de generalización (considerar a partir de un solo hecho negativo que todo está mal o que saldrá mal), etc. Obviamente, todo esto nos suena. Lo mismo que nos suenan las falacias (argumentación falsa basada en estos sesgos) y los sofismas (falacias que se hacen con la intención de engañarnos y llevarnos al huerto).

Sin duda, la política siempre estuvo ligada a estas trolas. En sus "Reputaciones Sofísticas", Aristóteles ya señalaba que sofistas son los que cobran dinero por enseñar el grosero arte de la mentira. Desde entonces, la manipulación política, informativa y mediática se ha hecho habitual. La falacia ad hominem (en lugar de rebatir con argumentos los argumentos del otro, se ataca denigrando directamente a ese otro. Ejemplo: "Hay mucho que criticar al gobierno, en consecuencia hay mucho que criticar a las políticas que está desarrollando el gobierno -incluidas las medidas del confinamiento-. La mejor prueba de ello es que precisamente estas políticas las está llevando a cabo el gobierno", o el intento de denigrar por parte de caricatos sin talento y de supuestos intelectuales sabelotodo a personas con responsabilidad política por el tono de su voz o de su habla); falacia populista ("la mayoría piensa como yo pienso. En consecuencia, lo que yo pienso y digo es cierto", cuando -además- también puede ser falso o manipulado que la mayoría piense de ese modo); la demonización del rival político; la apelación al miedo; la búsqueda del chivo expiatorio; la posverdad que insiste en la mentira, a pesar de que los hechos o el saber científico la desmienta...

Estamos en el territorio de la sinrazón, y como decía Baudrillard, "La sinrazón vence en todos los sentidos: ahí está el principio del Mal". Nos hemos adentrado en el Mal, donde anidan las serpientes, y hay que andar prevenidos. Primero, apelando a los hechos. Tenemos la obligación política y moral de acercarnos con talento y sabiduría, con método y no con prejuicios a los hechos, aunque no nos gusten o contradigan nuestras suposiciones o intereses. Segundo, intentando una lectura comprensiva -se debería enseñar en los colegios- y no sesgada o inmisericorde de la complejidad del mundo y su gente. No podemos permitir que la sinrazón se adueñe del discurso político o de la calle, y menos ahora que debe primar el buen gobierno, la solidaridad y el remar todos juntos en la misma dirección.