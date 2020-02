Y una sola palabra

Como cada año en estas fechas celebramos el día de Andalucía. Los escolares disfrutan de su semana blanca y, según algunos amigos, los abuelos de su semana negra. Y de negro se vestirá el futuro de nuestra patria andaluza si los andaluces continuamos en "La buena tradición de no hacer nada" que señalaba Jorge Luis Borges en su poema "De la diversa Andalucía".

Leo que el PSOE intenta recuperar el gobierno andaluz haciendo valer el espíritu del 28-F de 1980. Y lo hace homenajeando a aquellos que fueron diputados en el primer Parlamento de la recién nacida Junta de Andalucía. Ni un pero por mi parte a los homenajeados. Todo lo contrario, es justo que los andaluces les reconozcamos su esfuerzo y su buena voluntad. Eran tiempos de ilusión y de conseguir con un esfuerzo prometeico el sueño andaluz. "Con el campo entre dos luces / se puso a soñar un día / que era de los andaluces / la tierra de Andalucía", cantó Manuel Alcántara.

Pero la realidad es la realidad y la historia no se puede cambiar. Andalucía cambió a mejor, como las demás comunidades españolas, pero siempre a la cola. Y eso solo es mérito de sus gobiernos. Desde el 80 hasta este 2020, el PSOE ha gobernado 39 años por tan solo un año que lleva haciéndolo la derecha. Todo lo que es, y lo que no ha sido capaz de ser Andalucía, se lo debemos al régimen socialista (porque tantos años en el poder terminan convirtiéndose en un régimen, hay que recordar que han sido más años que los que estuvo gobernando la dictadura).

Cuando el secretario general del PSOE de Málaga dice "tenemos que volver a gobernar para transformar y mejorar Andalucía", la pregunta es obvia: ¿No han sido suficientes 39 años de gobierno? ¿Cuántos más necesitan para ello? Escribir esto me duele. Aún más por los homenajeados.

Y entre ellos, a título póstumo, está mi queridísimo y admirado amigo y contertulio que fue Pedro Aparicio. Alcalde de Málaga, eurodiputado, profesor de la UMA, grandísimo y exquisito escritor, español, humanista, socialista y un caballero de honor. ¿Qué pensaría Pedro, me pregunto, de este PSOE que gobierna España? ¿Diría, como Felipe González, que a él no le representa? Me remito a unas frases suyas, publicadas en distintos artículos, para contestarme: "En cada ser humano hay un espacio anterior a la política en el que están la cortesía, el atardecer, la Sinfonía Pastoral o la ternura", o esta otra que muestra su visión de la vida y las actitudes humanas: "Hoy sigo creyendo que la mayor ofensa posible es acusar a alguien de carecer de honor".

Permítanme que les diga a estos socialistas de hoy que aprendan e imiten a aquellos que homenajean y así podremos decir con Borges "Cuantas voces y cuánta bizarría / y una sola palabra. Andalucía".