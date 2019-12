Yo solo quería 4.000 euros

Me pasa mucho y no me creen. Cuando debato con amigos sobre ganar en juegos de azar, siempre digo lo mismo: que me toque lo justo para pagarme un piso. "¿Pero no prefieres que te toquen 20 millones de euros?". No, en serio. Me da miedo que tanto dinero idiotizara a mi entorno y/o a mí. "¡Entonces no podrías dejar de trabajar!". Exacto. Pero sí podría mantener los pies en la tierra, y el hecho de tener dinero por tenerlo no me vaciaría la cabeza.

De verdad, no es demagogia. Creo manejar la frialdad suficiente como para no perder los estribos en caso de ser millonario de la noche a la mañana, pero sería imposible controlar a las personas a mi alrededor. Puestos a manejar problemas, los de pobre ya los tengo más o menos domados; los de ricos, y así, de golpe, sin esperarlos, revolverían mi mundo (y el de cualquiera).

De hecho, en este sorteo del Gordo, en el que rompí mi tradición habitual y acabé comprando un décimo, solo tenía un propósito: ganar 4.000 euros. Con ese dinero, habría cumplido un sueño: ir este verano con mi hermana y mis dos sobrinos a Orlando, a descubrirles el parque de Universal Studios, un lugar que provoca un antes y un después en quien lo visita. 4.000 euros, lo justo para el viaje, la estancia y gastos básicos.

Ahora empezaremos a conocer todas esas historias de afortunados que pare la lotería: la familia a la que las inclemencias del tiempo le acababan de arruinar su nuevo negocio, el inmigrante que estaba a punto de ser deportado, el cura que había regalado varios décimos por el pueblo, el millonario que no necesitaba el primer premio… Yo no habría salido en los periódicos por ganar 4.000 euros, pero ver a mis sobrinos en Orlando habría sido una estampa que ríete tú de los que brindan con champán entre la administración de loterías y las cámaras.

Todo esto me recuerda a que tampoco creo en el karma. No creo que por ser bueno te pasen cosas buenas, de la misma manera que sé que ser vegetariano no te garantiza no ser corneado por un toro o mordido por un pitbull en la yugular.

La mía es una historia sencilla. Solo por eso quería que me tocara la lotería. Pero ni el karma ni la suerte han querido hacerla realidad. Si alguien a quien no le duela soltar 4.000 euros así como así quiere hacérmelos llegar, no le diré que no. Eso me haría la persona más feliz durante esa semana de verano y el resto de mi vida recordando ese viaje con mi hermana y mis sobrinos. Lo recordaría en el parón para comer durante el trabajo, o yendo a la oficina. Aunque a alguno le suene al mismo consuelo tonto de decir que el día de la lotería es el día de la salud.