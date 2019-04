La solución total

Durante los años 30 y 40 hubo un gran número de científicos alemanes dedicados a estudiar cómo se podía lograr la raza perfecta. Decidieron que ese modelo era el ario, pero para aligerar las cosas el nacional socialismo opto por ir destruyendo a todos los que no coincidían con ese perfil. Primero acabaron con las personas con alguna discapacidad, después con los gitanos, homosexuales, judíos, católicos, etc. Al final no les daba tiempo a matar a tantos y planificaron las cámaras de gas y los hornos crematorios más "eficientes" de la historia. Sin duda el ser humano, para provocar la destrucción y el mal, tiene una capacidad ilimitada. Y los gobernantes, para convencer a sus correligionarios de que todos estos crímenes eran necesarios, también.

Pero hay que resaltar que durante el siglo XX fueron muchos los que se negaron a administrar la muerte de sus semejantes, y sus investigaciones lograron acabar con cientos de enfermedades que otros habían considerado incurables. Sin ir más lejos, nuestro país logro duplicar en ese tiempo su esperanza de vida, gracias a una sanidad ejemplar que basó su trabajo en el cuidado de los pacientes y en salvar a todos los que podían y querían. Porque en el fondo cualquiera de nosotros, cuando nos encontramos enfermos, tomamos decisiones que, en diferentes circunstancias, las consideraríamos una locura. De ahí la importancia que la medicina tiene para seguir investigando, encontrando nuevos caminos y sanando cada día a más personas. Esos son los médicos que todos deseamos que nos atiendan, los que siguen con la ilusión de cumplir su juramente hipocrático. Y mientras tanto, los que estén dispuestos a ser sicarios de la pureza racial, mejor que se dediquen a otras cosas.

Probablemente con los planteamientos que hoy en día se hacen de la eutanasia, tanto el físico Stephen Hawking como el matemático John Forbes Nash hubieran sido solucionados. Pero no por las fantásticas soluciones que sus trabajos dieron al mundo, estando en graves etapas de sus respectivas enfermedades, sino porque la simpleza de pensamientos que se barajan actualmente les llevarían a una muerte "digna" como remedio a sus vidas "indignas". Y finalmente cabe preguntarse ¿Cómo pueden impulsar los partidos, llamados progresistas, una ley de eutanasia cero para los animales y otra de eutanasia total para las personas? ¿Tanto les incomodamos los seres humanos?