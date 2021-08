Sobre el tercer hospital

La presentación del anteproyecto del tercer hospital para Málaga se hizo ante las organizaciones sindicales y profesionales de la sanidad malagueña, además de ante diversas instituciones. Fue un despliegue que por momentos tuvo cierto halo de campaña electoral. La Junta de Andalucía asegura que esta vez "no hay vuelta atrás" y aunque el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, no concretó plazos, prometio que será "lo antes posible". Diferentes organizaciones sociales que acudieron al acto -en el que no se permitieron preguntas a posteriori por parte de la prensa- llevan casi dos décadas reclamando que se haga ese hospital porque Málaga es la provincia de la comunidad autónoma con menos camas de hospital por habitante. La Administración andaluza ya ha reconocido en repetidas ocasiones el déficit de la sanidad pública malagueña. Así que es hora de que lo prometido se cumpla. La población de la provincia no admite más dilaciones ni más promesas que no se llevan a cabo. Además, la pandemia ha demostrado que Málaga necesita más infraestructuras dado que la atención al Covid ha tenido otro ofecto colateral: disparar las listas de espera del resto de las patologías.