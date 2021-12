A toro de Nochevieja pasado

Se empiezan a suspender cabalgatas. Todas las grandes ciudades, menos Madrid, han suspendido las concentraciones públicas de fin de año. ¿Exageran? A la vista de los datos de contagios y la creciente saturación hospitalaria, no. A la vista de Sudáfrica, donde los contagios causados por el bicho ómicron descienden a la misma velocidad que se multiplicaron, sí. A la vista de que los expertos mundiales recomiendan no extrapolar los datos sudafricanos, no.

Es lógico que los ciudadanos estén desconcertados y no tengan claros los límites entre los excesos de precaución y de relajamiento. Pero no lo es que el Gobierno de España siga escurriendo el bulto hasta el punto de obligar a seis autonomías -Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias- a tomar sus propias medidas preventivas de cara a la Nochevieja. La nuestra ha resuelto no reunir al comité de expertos hasta el 4 de enero, haciendo un Sánchez que pasa por alto el problema del fin de año pese a sumar Andalucía 20.000 contagios entre el sábado y el lunes, pese a sumar 8.787 positivos en las últimas 24 horas, pese a alcanzar los 911,3 casos por 100.000 habitantes, pese a que haya 900 ingresados de los cuales 150 están en UCI, el dato más alto desde el 14 de septiembre, y pese a que todos los datos vayan al alza.

La situación es compleja. Pero las autoridades cobran para tomar decisiones difíciles en situaciones complejas arriesgándose a equivocarse. ¿Quién no tiene un amigo o un familiar infectado, obligando a que se confinen todos los que estuvieron en contacto con él?

Según Juanma Moreno la Junta no tiene "encima de la mesa" la aplicación de restricciones, como han hecho esas seis comunidades y Cataluña, apelando a la "responsabilidad individual" en el uso de la mascarilla y la distancia, y a la aplicación del pasaporte Covid en la hostelería, para frenar el alza de contagios. El difícil equilibrio entre salud y economía, ya lo sabemos. Pero, insisto, les pagamos para que hagan algo más que recomendarnos que seamos responsables. Tras la reunión del pasado 22 de diciembre entre los presidentes de las CCAA y Sánchez, Moreno le reprochó que la convocara "demasiado tarde". Pues bien, si aquella convocatoria se produjo sólo dos días antes de la Nochebuena, la del comité de expertos de la Junta se ha convocado… ¡cuatro días después de la Nochevieja! Difícilmente comprensible.