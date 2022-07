Lo sucedido el viernes con la tramitación de la torre del puerto que se proyecta en el dique de levante no parece muy serio. Los técnicos de Medio Ambiente de la Junta filtraron por la mañana que el informe de impacto ambiental había prescrito y que sería necesario redactar otro para seguir adelante. El concejal de Urbanismo, Raúl López, aseguraba unos minutos después que eso no era cierto y que el proyecto no sufría ningún revés. Unas horas después, el consejero de la Presidencia en funciones, Elías Bendodo, corregía a sus técnicos. No parece la mejor forma de que el rascacielos genere más adhesiones.