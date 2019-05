El aspirante socialista a la Alcaldía de Villanueva del Trabuco ha prometido que él y su equipo dimitirían el próximo mandato si no dejan resuelto en éste el encauzamiento del río Guadalhorce al paso por la localidad. Cristóbal Moreno ha conseguido una atención mediática nacional fuera de lo común gracias a su eslogan de campaña: “El Trabuco que tú quieres”.

Pero no se puede vivir de las rentas. Así que el aspirante socialista ha lanzado su nueva proclama con solemnidad. Como testigos, los secretarios provincial y regional del partido, José Luis Ruiz Espejo y Susana Díaz. La ex presidenta de la Junta la ha refrendado y sólo encuentro dos explicaciones. Porque la obra es competencia del Gobierno andaluz y, como ya no está al frente, le pasa la mochila al nuevo o porque también se necesita al Ejecutivo central. En ese caso tampoco le importaría que ese palo aguantase su vela, después de que a ella la botaran del timón del buque en diciembre pasado.

El caso es que a Cristóbal Moreno no parecía preocuparle mucho en 2015 el Guadalhorce y eso que tres años antes se había llevado” medio pueblo” por delante, como ahora se queja. Ni en el resumen de Youtube de su presentación como candidato entonces, al presentarse primera vez, ni en entrevistas radiofónicas se acordó del río. Es más, opinaba que su pueblo estaba tan bien que no necesitaba de grandes infraestructuras. Pero entonces Moreno heredaba una Alcaldía controlada por su partido desde hacía 19 años y a aunque una guerra interna en el PSOE había provocado un cisma en la organización, tampoco pensó que fuese para tanto. Así surgió Trabuco SI, con José María García Campos al frente. Y el competidor con tan solo 28 años logró la mayoría absoluta en el pueblo y se quedó con la Alcaldía con 7 de los 13 concejales en liza.

No me extraña que Cristóbal Moreno ponga todo su empeño en esta segunda oportunidad. O con “El Trabuco que tú quieres” o con una trabuconada en toda regla.