Las tragaderas de Sánchez

Por poca simpatía que se tenga a ERC y E H Bildu hay que reconocerles que no mienten. Durante el mercadeo para la aprobación de los presupuestos (retribuida ese mismo día, no bastando los indultos, con la derogación de la sedición) Otegui dijo que "el Gobierno se ha sostenido durante tres años en lo que nosotros llamamos bloque de izquierda plurinacional, fundamentalmente EH Bildu, ERC, Podemos y el PSOE". Gran verdad. Añadiendo que "se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos… Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas". Claro como el agua. La de este hombre, como la del mascarón de Roma, es la "boca della verità".

No se queda atrás Rufián. Tras afirmar que su partido no puede "cambiar al PSOE" para que deje de hacer lo que hace desde hace 40 años (que no se preocupe, de eso se encarga Sánchez) añadió: "Tampoco podemos cambiar al Poder Judicial español, no podemos porque es un problema endémico de este país, solo podemos aspirar a ponérselo un poco más difícil al juez o jueza facha de turno". Y como a este caballero, pese a ser tan catalán, parece gustarle tanto la figura del chulapo madrileño zarzuelero (curiosa coincidencia: al chaleco de pata de gallo de los chulapos, con sus bolsillitos para meter los pulgares en pose chulesca, se le llamaba Gabriel), remató congratulándose de haber "quitado el juguete a los jueces fascistas eliminando un instrumento decimonónico". Que los indultos se concedan gracias a una ley de 1870 no los hace, por lo visto, decimonónicos (por cierto, la Primera República la derogó en 1873 y la restauración de la monarquía la recuperó en 1874, pero esto tampoco parece importar a los republicanos de Esquerra).

Desde Podemos (que cogobierna con el PSOE) se llama a los jueces "fachas con toga", Belarra (ministra de este Gobierno) tuitea que "una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición" y Rufián llama a Poder Judicial un "problema endémico" y al delito de sedición un "juguete de jueces fascistas" (entre los que se deben contar el Supremo que condenó a Junqueras y compañía y el Constitucional que rechazó su recurso). Así están las cosas, mon cher Montesquieu.