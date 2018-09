Al turismo una peineta

Viajar matando moscas con el pasaporte nos gusta. Desde que salimos de la primera choza, ver mundo deja mudo. Somos una potencia turística. España cañí está acostumbrada a pisar pódium y hojita de laurel con la Francia del pigcoteo o los Estados Unidos del código de barras y estrellas. Un logro que celebramos cabreados. O lo parece. Tenemos entretenimiento para todas las rarezas. Turismo de gastrontería glotona. Turismo de naturaleza hojarasca con sus variantes ornitológicas, entomológicas y de caminito del rey. Turismo negro: tours que huelen a sangre, balas sirias y otros desastres. Turismo radiactivo destino Chernóbil. Frigoturismo de aurora boreal en hoteles de sauna sueca y hielo. Turismo espacial a lo Tintín. Turismo submarino y embotellado buceando entre pecios. Turismo LGTB de ministerial escándalo. Turismo antártico en rompehielos ruso a la Cruz del Sur. Turismo dieta détox. Hay tantos destinos turísticos como países multiplicados por sus comarcas, quesos, vinos y nacionalismos amarillos. Y tantos tipos de turistas como pasas, que parecen clones, pero no lo son. En la provincia de Málaga el dinerito T aporta al Producto Interior de sudor Bruto cerca de un 20%. No sólo camareros y camareras de piso. El sector de la hospitalidad pagada emplea mano de obra en la construcción y mejora de infraestructuras, logística, animación cultureta. Hasta las orquestillas viven de los bolos hoteleros. De rebote los desarrolladores de software, especialistas en big data, realidad virtual, mercaderes y todos los que saben servir en el sofisticado sector terciario. Los rentistas se han apuntado a las ganancias del apartamento turístico y el que no alquila un pisito es porque no lo tiene. El turismo urbano y cultural de los 39 museos. Turismo de feria. Turismo de IBI residencial. Turismo de botellón y capirote. Hoy 27 de septiembre brindamos de reojo en el día Mundial del Turismo dedicado a la transformación digital. Nos advierten que este sector puede ayudar a la prosperidad de los países forrados y los emergentes con la creación de currelo. El cuento de la inclusión, el avance de la comunidad local y ser más competentes en la gestión de los recursos y la sostenibilidad medioambiental ¿Cómo sería Cenacheriland sin guiris? Se puede recordar lo de "al turismo una sonrisa" antes de que se nos rompa de tanto usarlo, en vez de hacer una peineta con el dedo del medio por todo lo alto.