Las últimas confesiones de Celia Villalobos

Celia Villalobos tiene ahora la condición de ex política. Y en ese ex incluye lo de ex diputada, ex alcaldesa, ex ministra, ex eurodiputada. Más de 30 años en primera línea le convierten en testigo privilegiado de cuanto ha venido sucediendo en el país. Superada la ruptura con su etapa anterior, Villalobos publica libro. La Política Apasionada se titula, y ayer fue presentado oficialmente en la ciudad en la que, según sus propias palabras, vivió su mejor experiencia política como alcaldesa. Una obra en la que recoge sus experiencias y convicciones más personales.