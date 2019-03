Todos unidos frente al machismo

Tres mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en un fin de semana -Madrid, Estepona y Valga- es algo intolerable. En lo que llevamos de 2019 han sido asesinadas 12 mujeres, ocho más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Y desde 2003, primer año en el que hay datos oficiales, han sido asesinadas 987. En 16 años la violencia de género ha asesinado más que ETA en toda su historia. Contra esto no bastan manifestaciones, minutos de silencio ante los ayuntamientos o batucadas que igualan todas las manifestaciones dándoles un aire festivo por muy dramático que sea aquello contra lo que se organizan o grave y seria la causa que defienden.

Contra esto sólo caben acciones, no palabras ni gestos, en tres frentes: protección, represión y educación. Esto quiere decir presupuesto, voluntad y acciones. Medios para que las mujeres amenazadas se sientan seguras y estén a salvo. Información para que ninguna mujer se sienta sola, desprotegida, sin tener a quien o donde acudir. Represión endureciendo las condenas a los maltratadores y asesinos, vamos a dejarnos ya de la gilipollez biempensante contra la dimensión punitiva de la ley, aunque en esto el terrorismo machista actúa como el islamista: quienes se suicidan después de asesinar se han situado más allá del temor al castigo, a quien está dispuesto a morir matando no le frena el rigor de la ley. Y educación en igualdad. Esto último a largo plazo es lo esencial y, dadas las cifras de crecimiento del machismo entre los muy jóvenes es evidente que algo está fallando, se está haciendo mal o no se está haciendo. Nadie nace maltratador. Son las inducciones ambientales, los estímulos negativos y la carencia de educación las que perpetúan estos comportamientos.

Según el I Informe Jóvenes y Género. La (in)consciencia de equidad de la población joven en España realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, el 56% de los jóvenes, sobre todo varones, defienden posiciones machistas mientras que sólo un 44% se considera militante frente al machismo. Y el número de jóvenes entre 14 y 17 años investigados por violencia de género se ha triplicado en los últimos 9 años. Esta realidad debería asombrarnos y aterrarnos. Pero sobre todo movilizarnos y movilizar a los políticos. Esto no es (o no debería ser) cosa de ideologías y partidos sino de humanidad, de lo que nos hace seres humanos.